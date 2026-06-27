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Главная Вкус "Королевское" абрикосовое варенье из 1,5 кг: понадобится 1 кг сахара и половина лимона

"Королевское" абрикосовое варенье из 1,5 кг: понадобится 1 кг сахара и половина лимона

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 01:04
Густое абрикосовое варенье с целыми кусочками: простой рецепт приготовления на зиму
Абрикосовое варенье. Фото: smachnenke.com.ua

Это абрикосовое варенье не зря называют королевским. Благодаря не долгой варке и двухэтапному приготовлению сироп получается густым и прозрачным, а половинки абрикосов остаются целыми, сочными и очень ароматными. Такую заготовку захочется готовить каждое лето.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • абрикосы — 1,5 кг;
  • сахар — 1 кг;
  • лимон — 1/2 шт.
рецепт абрикосового варення
Приготовление варенья из абрикосов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Абрикосы вымыть, обсушить, разрезать пополам и удалить косточки.
  2. Выложить плоды слоями в кастрюлю, пересыпая каждый слой сахаром.
  3. Оставить примерно на 1 час, чтобы абрикосы пустили сок.
  4. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, осторожно перемешать до полного растворения сахара.
  5. Добавить сок половины лимона и варить 5 минут, периодически снимая пену.
  6. Полностью остудить варенье и оставить настаиваться на 8–12 часов.
  7. Затем еще раз довести до кипения, проварить 5 минут и сразу разлить в стерилизованные банки.
  8. Герметично закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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