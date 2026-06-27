Густе абрикосове варення з цілими шматочками: простий рецепт приготування на зиму

"Королівське" абрикосове варення з 1,5 кг: знадобиться 1 кг цукру та половина лимона
Це абрикосове варення недарма називають королівським. Завдяки короткому варінню та двоетапному приготуванню сироп виходить густим і прозорим, а половинки абрикосів залишаються цілими, соковитими та дуже ароматними. Таку заготівлю хочеться готувати щоліта.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- абрикоси — 1,5 кг;
- цукор — 1 кг;
- лимон — 1/2 шт.
Спосіб приготування
- Абрикоси помити, обсушити, розрізати навпіл і видалити кісточки.
- Викласти плоди шарами в каструлю, пересипаючи кожен шар цукром.
- Залишити приблизно на 1 годину, щоб абрикоси пустили сік.
- Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, обережно перемішати до повного розчинення цукру.
- Додати сік половини лимона та варити 5 хвилин, періодично знімаючи піну.
- Повністю охолодити варення і залишити настоюватися на 8–12 годин.
- Потім ще раз довести до кипіння, проварити 5 хвилин і відразу розлити в стерилізовані банки.
- Герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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