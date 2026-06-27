Густе абрикосове варення з цілими шматочками: простий рецепт приготування на зиму

Абрикосове варення. Фото: smachnenke.com.ua

Це абрикосове варення недарма називають королівським. Завдяки короткому варінню та двоетапному приготуванню сироп виходить густим і прозорим, а половинки абрикосів залишаються цілими, соковитими та дуже ароматними. Таку заготівлю хочеться готувати щоліта.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

абрикоси — 1,5 кг;

цукор — 1 кг;

лимон — 1/2 шт.

Приготування варення з абрикосів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Абрикоси помити, обсушити, розрізати навпіл і видалити кісточки. Викласти плоди шарами в каструлю, пересипаючи кожен шар цукром. Залишити приблизно на 1 годину, щоб абрикоси пустили сік. Поставити каструлю на вогонь, довести до кипіння, обережно перемішати до повного розчинення цукру. Додати сік половини лимона та варити 5 хвилин, періодично знімаючи піну. Повністю охолодити варення і залишити настоюватися на 8–12 годин. Потім ще раз довести до кипіння, проварити 5 хвилин і відразу розлити в стерилізовані банки. Герметично закрити кришками, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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