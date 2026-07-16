Домашняя вишневая наливка из вишни: пошаговый рецепт ароматного напитка

Вишни с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Если в сезон вишни хочется заготовить не только варенье или компот, обязательно приготовьте домашнюю наливку. Она отличается насыщенным рубиновым цветом, приятным ягодным ароматом и мягким вкусом. Готовится она без сложных ингредиентов, а после нескольких месяцев выдержки становится ещё вкуснее. Этот проверенный рецепт легко повторить даже тем, кто готовит наливку впервые.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

вишня — 4 кг;

сахар — 900 г;

самогон 40° или другой крепкий алкоголь — чтобы полностью покрыть ягоды.

Вишни в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Вишню вымыть и разложить по двум 3-литровым банкам по 2 кг. Добавить по 200 г сахара, залить алкоголем так, чтобы он полностью покрыл ягоды, закрыть банки и оставить настаиваться на 3 недели. После этого слить настой в отдельную емкость, а в вишню добавить еще по 250 г сахара. Хорошо встряхните банки и оставьте ещё на 7 дней, чтобы ягоды пустили ароматный сироп. Полученный сироп процедить и смешать с первым настоем. Готовую наливку разлейте по бутылкам и оставьте созревать не менее чем на 2–3 месяца.

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