Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Легендарная наливка "Пьяная вишня": домашний рецепт

Легендарная наливка "Пьяная вишня": домашний рецепт

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 01:04
Домашняя вишневая наливка из вишни: пошаговый рецепт ароматного напитка
Вишни с сахаром. Фото: gospodynka.com.ua

Если в сезон вишни хочется заготовить не только варенье или компот, обязательно приготовьте домашнюю наливку. Она отличается насыщенным рубиновым цветом, приятным ягодным ароматом и мягким вкусом. Готовится она без сложных ингредиентов, а после нескольких месяцев выдержки становится ещё вкуснее. Этот проверенный рецепт легко повторить даже тем, кто готовит наливку впервые.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • вишня — 4 кг;
  • сахар — 900 г;
  • самогон 40° или другой крепкий алкоголь — чтобы полностью покрыть ягоды.
рецепт наливки з вишень
Вишни в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Вишню вымыть и разложить по двум 3-литровым банкам по 2 кг.
  2. Добавить по 200 г сахара, залить алкоголем так, чтобы он полностью покрыл ягоды, закрыть банки и оставить настаиваться на 3 недели.
  3. После этого слить настой в отдельную емкость, а в вишню добавить еще по 250 г сахара.
  4. Хорошо встряхните банки и оставьте ещё на 7 дней, чтобы ягоды пустили ароматный сироп.
  5. Полученный сироп процедить и смешать с первым настоем.
  6. Готовую наливку разлейте по бутылкам и оставьте созревать не менее чем на 2–3 месяца.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления варенья и джемов на зиму

Ароматное варенье из кабачков с лимоном и апельсином: рецепт заготовки на зиму.

Густое клубничное варенье "по-старинке": так готовили наши бабушки.

Читайте также:

Какие заготовки можно сделать из молодых шишек: сладости прямо из-под ног.

Узнайте, как "спасти" подгоревшее варенье — хозяйкам на заметку.

Густое сливовое варенье на зиму — готовится на одной сковороде.

рецепт вишня наливка
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации