Гостро-солодкий грушевий соус на зиму: пікантна домашня заготівля

Соус на зиму з грушами. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей соус варто приготувати хоча б раз у сезон груш. Він виходить ароматним, густим і пікантним, а завдяки поєднанню фруктової солодкості та гострого перцю може зробити цікавішою навіть найпростішу страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

груші — 1 кг;

червоний солодкий перець — 500 г;

гострий перець — 150 г;

цукор — 200 г;

сіль — 1 ст. л. без гірки;

оцет 9% — 100 мл.

Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Груші очистити від серцевини та нарізати. Солодкий і гострий перець очистити від плодоніжок та насіння, після чого подрібнити. Скласти все в каструлю, додати цукор, сіль та оцет. Перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб продукти пустили сік. Поставити каструлю на вогонь, довести суміш до кипіння та варити близько 10 хвилин до м’якості фруктів і перцю. Подрібнити масу блендером до однорідності та повернути на плиту. Уварювати ще приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи. Готовий гарячий соус розлити у стерильні баночки та щільно закрити кришками. З цієї кількості продуктів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.

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