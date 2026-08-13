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Главная Вкус Кетчуп на зиму, густой как магазинный: рецепт без длительной варки

Кетчуп на зиму, густой как магазинный: рецепт без длительной варки

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2026 14:44
Рецепт домашнего кетчупа на зиму: густой и без длительной варки
Заготовка домашнего кетчупа на зиму. Скриншот с видео на YouTube

Домашний кетчуп можно приготовить густым и насыщенным без многочасового уваривания. Секрет этого рецепта заключается в простом способе удаления лишнего сока во время приготовления, благодаря чему овощной соус быстро приобретает нужную консистенцию.

Рецепт опубликовала украинская хозяйка Александра на YouTube-канале "Я і мій Юрко", пишет Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 кг;
  • лук — 500 г;
  • сладкий перец — 400 г;
  • острый перец — 1 шт. (около 20 г);
  • чеснок — 4–5 зубчиков (около 30 г);
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • кориандр — 0,5 ч. л.;
  • душистый перец — 4 горошины;
  • гвоздика — 4 шт.;
  • уксус — 2 ст. л.

 

Заготовки домашнього кетчупу на зиму
Заготовка домашнего кетчупа на зиму. Скриншот из видео на YouTube

Способ приготовления

  1. Помидоры вымыть и нарезать крупными кусочками.
  2. Лук и сладкий перец очистить и также нарезать. Добавить острый перец и чеснок.
  3. Переложить овощи в большую кастрюлю и поставить на огонь. Варить примерно 30 минут, чтобы они стали мягкими и пустили много сока.
  4. Когда в кастрюле соберется лишняя жидкость, аккуратно слить часть сока. Именно этот шаг позволяет сделать кетчуп густым без длительного уваривания.
  5. Добавить соль, сахар, черный перец и кориандр. Душистый перец и гвоздику положить в овощную массу для аромата.
  6. Измельчить овощи погружным блендером до однородной консистенции. При необходимости массу можно дополнительно протереть через сито, чтобы кетчуп получился максимально нежным.
  7. Вернуть кетчуп на небольшой огонь и проварить еще около 15 минут, периодически помешивая.
  8. В конце добавить уксус, хорошо перемешать и довести кетчуп до кипения.
  9. Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками.
  10. Перевернуть банки и оставить до полного остывания.

Готовый кетчуп получается густым, ароматным и насыщенным, а главное — для получения нужной консистенции его не придется часами уваривать на плите.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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