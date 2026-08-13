Рецепт домашнего кетчупа на зиму: густой и без длительной варки

Заготовка домашнего кетчупа на зиму. Скриншот с видео на YouTube

Домашний кетчуп можно приготовить густым и насыщенным без многочасового уваривания. Секрет этого рецепта заключается в простом способе удаления лишнего сока во время приготовления, благодаря чему овощной соус быстро приобретает нужную консистенцию.

Рецепт опубликовала украинская хозяйка Александра на YouTube-канале "Я і мій Юрко", пишет Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 3 кг;

лук — 500 г;

сладкий перец — 400 г;

острый перец — 1 шт. (около 20 г);

чеснок — 4–5 зубчиков (около 30 г);

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

кориандр — 0,5 ч. л.;

душистый перец — 4 горошины;

гвоздика — 4 шт.;

уксус — 2 ст. л.

Заготовка домашнего кетчупа на зиму. Скриншот из видео на YouTube

Способ приготовления

Помидоры вымыть и нарезать крупными кусочками. Лук и сладкий перец очистить и также нарезать. Добавить острый перец и чеснок. Переложить овощи в большую кастрюлю и поставить на огонь. Варить примерно 30 минут, чтобы они стали мягкими и пустили много сока. Когда в кастрюле соберется лишняя жидкость, аккуратно слить часть сока. Именно этот шаг позволяет сделать кетчуп густым без длительного уваривания. Добавить соль, сахар, черный перец и кориандр. Душистый перец и гвоздику положить в овощную массу для аромата. Измельчить овощи погружным блендером до однородной консистенции. При необходимости массу можно дополнительно протереть через сито, чтобы кетчуп получился максимально нежным. Вернуть кетчуп на небольшой огонь и проварить еще около 15 минут, периодически помешивая. В конце добавить уксус, хорошо перемешать и довести кетчуп до кипения. Горячий кетчуп разлить в стерилизованные банки и герметично закрыть крышками. Перевернуть банки и оставить до полного остывания.

Готовый кетчуп получается густым, ароматным и насыщенным, а главное — для получения нужной консистенции его не придется часами уваривать на плите.

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