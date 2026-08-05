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Главная Вкус Соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока: к любым блюдам или на хлеб

Соус на зиму из помидоров, перца, базилика и чеснока: к любым блюдам или на хлеб

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 01:04
Соус из помидоров и базилика на зиму: ароматная заготовка к мясу, пасте и пицце
Соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется сохранить вкус лета в банке, обязательно приготовьте этот овощной соус. Сочетание спелых помидоров, ароматного базилика, чеснока и перца создает насыщенный вкус, который прекрасно дополнит практически любое блюдо.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • острый перец — 2 шт.;
  • чеснок — 2 небольшие головки;
  • базилик — 100 г;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • кукурузный крахмал — 2 ст. л. (по желанию);
  • вода — 100 мл (для крахмала).
рецепт соусу на зиму з помідорів
Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Помидоры, сладкий и острый перец, чеснок и базилик подготовить и измельчить с помощью мясорубки или блендера.
  2. Перелить овощную массу в кастрюлю, добавить соль, сахар и растительное масло.
  3. Довести до кипения и варить 15–20 минут, периодически помешивая.
  4. По желанию растворить крахмал в воде, влить в соус и проварить ещё несколько минут. Без крахмала соус можно просто дольше уваривать до желаемой густоты.
  5. Готовый горячий соус разлить в стерилизованные банки, герметично закрыть крышками и оставить до полного остывания.

Получается примерно 2,9 л ароматного домашнего соуса, который прекрасно сочетается с любыми блюдами.

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консервация рецепт соус
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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