Соус із помідорів і базиліку на зиму: ароматна заготівля до м'яса, пасти й піци

Соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак літа в банці, обов'язково приготуйте цей овочевий соус. Поєднання стиглих помідорів, запашного базиліку, часнику та перцю створює насичений смак, який чудово доповнить майже будь-яку страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

солодкий перець — 1 кг;

гострий перець — 2 шт.;

часник — 2 невеликі головки;

базилік — 100 г;

цукор — 100 г;

сіль — 2 ст. л.;

олія — 100 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. (за бажанням);

вода — 100 мл. (для крохмалю).

Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Помідори, солодкий і гострий перець, часник та базилік підготувати й подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера. Перелити овочеву масу в каструлю, додати сіль, цукор та олію. Довести до кипіння й варити 15–20 хвилин, періодично помішуючи. За бажанням розчинити крохмаль у воді, влити в соус і проварити ще кілька хвилин. Без крохмалю соус можна просто довше уварити до бажаної густоти. Готовий гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Виходить приблизно 2,9 л ароматного домашнього соусу, який чудово смакує з будь-якими стравами.

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