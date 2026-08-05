Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Соус на зиму, з помідорів, перцю, базиліку та часнику: до будь-яких страв або на хліб

Соус на зиму, з помідорів, перцю, базиліку та часнику: до будь-яких страв або на хліб

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 01:04
Соус із помідорів і базиліку на зиму: ароматна заготівля до м'яса, пасти й піци
Соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Якщо хочеться зберегти смак літа в банці, обов'язково приготуйте цей овочевий соус. Поєднання стиглих помідорів, запашного базиліку, часнику та перцю створює насичений смак, який чудово доповнить майже будь-яку страву.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • гострий перець — 2 шт.;
  • часник — 2 невеликі головки;
  • базилік — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • кукурудзяний крохмаль — 2 ст. л. (за бажанням);
  • вода — 100 мл. (для крохмалю).
рецепт соусу на зиму з помідорів
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори, солодкий і гострий перець, часник та базилік підготувати й подрібнити за допомогою м'ясорубки або блендера.
  2. Перелити овочеву масу в каструлю, додати сіль, цукор та олію.
  3. Довести до кипіння й варити 15–20 хвилин, періодично помішуючи.
  4. За бажанням розчинити крохмаль у воді, влити в соус і проварити ще кілька хвилин. Без крохмалю соус можна просто довше уварити до бажаної густоти.
  5. Готовий гарячий соус розлити у стерилізовані банки, герметично закрити кришками та залишити до повного охолодження.

Виходить приблизно 2,9 л ароматного домашнього соусу, який чудово смакує з будь-якими стравами.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування варення та джемів на зиму 

Ароматне варення з кабачків з лимоном та апельсином: рецепт заготовки на зиму. 

Читайте також:

Густе полуничне варення "по-старому": так готували наші бабусі. 

Які заготовки можна зробити з молодих шишок: солодощі прямо з-під ніг. 

Дізнайтеся як "врятувати" варення, яке підгоріло — господиням на замітку. 

Густе сливове варення на зиму — готується на одній пательні.

консервація рецепт соус
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації