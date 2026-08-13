Рецепт домашнього кетчупу на зиму: густий і без довгого варіння

Кетчуп на зиму густий як магазинний: рецепт без довгого варіння
Домашній кетчуп можна приготувати густим і насиченим без багатогодинного уварювання. Секрет цього рецепта у простому способі прибрати зайвий сік під час приготування, завдяки чому овочевий соус швидко набуває потрібної консистенції.
Рецепт опублікувала українська господиня Олександра на YouTube-каналі "Я і мій Юрко", пише Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 кг;
- цибуля — 500 г;
- солодкий перець — 400 г;
- гострий перець — 1 шт. (близько 20 г);
- часник — 4–5 зубчиків (близько 30 г);
- сіль — 1,5 ст. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- коріандр — 0,5 ч. л.;
- духмяний перець — 4 горошини;
- гвоздика — 4 шт.;
- оцет — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Помідори помити та нарізати великими шматочками.
- Цибулю й солодкий перець очистити та також нарізати. Додати гострий перець і часник.
- Перекласти овочі у велику каструлю та поставити на вогонь. Варити приблизно 30 хвилин, щоб вони стали м'якими та пустили багато соку.
- Коли в каструлі збереться зайва рідина, акуратно вибрати частину соку. Саме цей крок дозволяє зробити кетчуп густим без довгого уварювання.
- Додати сіль, цукор, чорний перець і коріандр. Духмяний перець та гвоздику покласти до овочевої маси для аромату.
- Перебити овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції. За потреби масу можна додатково протерти через сито, щоб кетчуп був максимально ніжним.
- Повернути кетчуп на невеликий вогонь та проварити ще близько 15 хвилин, періодично помішуючи.
- Наприкінці додати оцет, добре перемішати та довести кетчуп до кипіння.
- Гарячий кетчуп розлити у стерилізовані банки та герметично закрити кришками.
- Перевернути банки та залишити до повного охолодження.
Готовий кетчуп виходить густим, ароматним та насиченим, а головне — для потрібної консистенції його не доведеться годинами уварювати на плиті.
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