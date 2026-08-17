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Главная Вкус Маринованные огурцы: нарезаются брусочками и укладываются в банку

Маринованные огурцы: нарезаются брусочками и укладываются в банку

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 14:44
Маринованные огурцы с чесноком: хрустящая заготовка брусочками
Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео

Эта заготовка понравится тем, кто любит хрустящие огурчики с насыщенным чесночным ароматом. Нарезанные брусочками овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации остаются упругими и сочными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • чеснок — 1 большая головка;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 100 г;
  • чёрный молотый перец — 1 ч. л. с горкой;
  • растительное масло без запаха — 140 мл;
  • уксус 9% — 100 мл.

В каждую банку:

  • укроп — 1–2 веточки;
  • душистый и черный перец горошком — по 1 шт.
рецепт маринованих огірків
Огурцы и зелень. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Огурцы вымыть, замочить в холодной воде на 30 минут, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части.
  2. Чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать огурцы с чесноком, солью, сахаром, перцем и растительным маслом. Уксус пока не добавлять. Оставить на 2 часа при комнатной температуре.
  3. После маринования влить уксус и хорошо перемешать.
  4. На дно чистых банок положить укроп и перец горошком.
  5. Плотно уложить огурцы и залить маринадом. При необходимости выпустить воздух деревянной шпажкой.
  6. Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне и залить водой до плеч. После закипания стерилизовать 15 минут.
  7. Банки закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными, с приятной чесночной остротой.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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