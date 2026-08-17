Маринованные огурцы с чесноком: хрустящая заготовка брусочками

Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео

Эта заготовка понравится тем, кто любит хрустящие огурчики с насыщенным чесночным ароматом. Нарезанные брусочками овощи хорошо пропитываются маринадом, а после стерилизации остаются упругими и сочными.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

чеснок — 1 большая головка;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 100 г;

чёрный молотый перец — 1 ч. л. с горкой;

растительное масло без запаха — 140 мл;

уксус 9% — 100 мл.

В каждую банку:

укроп — 1–2 веточки;

душистый и черный перец горошком — по 1 шт.

Огурцы и зелень. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Огурцы вымыть, замочить в холодной воде на 30 минут, обрезать кончики и нарезать вдоль на четыре части. Чеснок натереть на мелкой тёрке. Смешать огурцы с чесноком, солью, сахаром, перцем и растительным маслом. Уксус пока не добавлять. Оставить на 2 часа при комнатной температуре. После маринования влить уксус и хорошо перемешать. На дно чистых банок положить укроп и перец горошком. Плотно уложить огурцы и залить маринадом. При необходимости выпустить воздух деревянной шпажкой. Накрыть банки крышками, поставить в кастрюлю с полотенцем на дне и залить водой до плеч. После закипания стерилизовать 15 минут. Банки закрутить, перевернуть и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.

Огурцы получаются хрустящими, сочными и ароматными, с приятной чесночной остротой.

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