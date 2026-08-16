Маринованные огурцы «пикули» с куркумой: хрустящая заготовка на зиму

Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт любят за простоту и насыщенный вкус: огурцы не нужно долго варить или готовить сложный маринад. Куркума придает им красивый золотистый цвет, зерна горчицы добавляют пикантности, а после стерилизации "пикули" остаются хрустящими и ароматными.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

соль — 40 г;

сахар — 180 г;

куркума — 2 ст. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

молотый черный перец — 1 ч. л.;

горчица в зернах — 8 ст. л.;

растительное масло — 100 мл;

уксус 9% — 180 мл.

Огурцы в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Огурцы хорошо вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной примерно 3–4 мм. Переложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, чеснок, перец, горчицу, уксус и масло. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут, чтобы овощи пустили сок. Разложить огурцы по чистым банкам и залить образовавшимся соком. Поставить банки в кастрюлю на полотенце, налить тёплую воду до плеч и после закипания стерилизовать 10 минут. Готовые банки закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с приятным пикантным вкусом. Такая заготовка прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и домашние гарниры.

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