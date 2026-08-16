Маринованные огурцы «пикули» с куркумой: хрустящая заготовка на зиму

Маринованные огурцы: нарезать кружочками и сложить в банку
Этот рецепт любят за простоту и насыщенный вкус: огурцы не нужно долго варить или готовить сложный маринад. Куркума придает им красивый золотистый цвет, зерна горчицы добавляют пикантности, а после стерилизации "пикули" остаются хрустящими и ароматными.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- соль — 40 г;
- сахар — 180 г;
- куркума — 2 ст. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- молотый черный перец — 1 ч. л.;
- горчица в зернах — 8 ст. л.;
- растительное масло — 100 мл;
- уксус 9% — 180 мл.
Способ приготовления
- Огурцы хорошо вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной примерно 3–4 мм.
- Переложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, чеснок, перец, горчицу, уксус и масло.
- Хорошо перемешать и оставить на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
- Разложить огурцы по чистым банкам и залить образовавшимся соком.
- Поставить банки в кастрюлю на полотенце, налить тёплую воду до плеч и после закипания стерилизовать 10 минут.
- Готовые банки закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.
Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с приятным пикантным вкусом. Такая заготовка прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и домашние гарниры.
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