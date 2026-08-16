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Главная Вкус Маринованные огурцы: нарезать кружочками и сложить в банку

Маринованные огурцы: нарезать кружочками и сложить в банку

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 13:44
Маринованные огурцы «пикули» с куркумой: хрустящая заготовка на зиму
Маринованные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт любят за простоту и насыщенный вкус: огурцы не нужно долго варить или готовить сложный маринад. Куркума придает им красивый золотистый цвет, зерна горчицы добавляют пикантности, а после стерилизации "пикули" остаются хрустящими и ароматными.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 кг;
  • соль — 40 г;
  • сахар — 180 г;
  • куркума — 2 ст. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • молотый черный перец — 1 ч. л.;
  • горчица в зернах — 8 ст. л.;
  • растительное масло — 100 мл;
  • уксус 9% — 180 мл.
рецепт маринованих огірків пікулі
Огурцы в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной примерно 3–4 мм.
  2. Переложить в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, чеснок, перец, горчицу, уксус и масло.
  3. Хорошо перемешать и оставить на 30 минут, чтобы овощи пустили сок.
  4. Разложить огурцы по чистым банкам и залить образовавшимся соком.
  5. Поставить банки в кастрюлю на полотенце, налить тёплую воду до плеч и после закипания стерилизовать 10 минут.
  6. Готовые банки закрутить, перевернуть и оставить под полотенцем до полного остывания.

Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с приятным пикантным вкусом. Такая заготовка прекрасно дополняет мясные блюда, картофель и домашние гарниры.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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