Маринованные помидоры с овощами: простой рассол для зимней консервации

Маринованные помидоры "4 ложки": рецепт с идеальными пропорциями
Этот рецепт хорошо подходит для небольших плотных помидоров, которые после консервирования остаются сочными и не теряют форму. Овощи придают маринаду более насыщенный аромат, а сама заготовка получается яркой и аппетитной.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- небольшие спелые помидоры;
- сладкий перец;
- морковь;
- репчатый лук;
- веточки укропа;
- петрушка;
- душистый перец — по 1 горошине на банку.
Для маринада на 1 л воды:
- сахар — 2 ст. л.;
- каменная нейодированная соль — 1 ст. л. и 1 ч. л.;
- уксус 9% — 50 мл.
Способ приготовления
- Помидоры вымыть и отобрать плотные плоды без повреждений.
- Перец нарезать полосками, морковь — кружочками, лук — полукольцами.
- В стерилизованные банки положить укроп, петрушку, морковь, лук и душистый перец.
- Заполнить помидорами, чередуя их со сладким перцем и другими овощами.
- Для маринада смешать воду с сахаром и солью, довести до кипения. Добавить уксус и ещё раз довести до кипения.
- Горячим маринадом залить банки, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой.
- После закипания стерилизовать литровые банки 10 минут, а 1,5-литровые — 12–15 минут.
- Герметично закрыть банки, перевернуть и оставить под тёплым одеялом до полного остывания. Хранить в прохладном тёмном месте.
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