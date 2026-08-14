Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані помідори "4 ложки": рецепт з ідеальними пропорціями

Мариновані помідори "4 ложки": рецепт з ідеальними пропорціями

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 14:44
Мариновані помідори з овочами: простий розсіл для зимової консервації
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт добре підходить для невеликих щільних помідорів, які після консервування залишаються соковитими та не втрачають форму. Овочі роблять маринад ароматнішим, а сама заготівля виходить яскравою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • невеликі стиглі помідори;
  • солодкий перець;
  • морква;
  • ріпчаста цибуля;
  • парасольки кропу;
  • петрушка;
  • запашний перець — по 1 горошині на банку.

Для маринаду на 1 л води:

  • цукор — 2 ст. л.;
  • кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. і 1 ч. л.;
  • оцет 9% — 50 мл.
рецепт маринованих помідорів на зиму
Овочі в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Помідори вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень.
  2. Перець нарізати смужками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями.
  3. У стерилізовані банки покласти кріп, петрушку, моркву, цибулю та духмяний перець. 
  4. Наповнити помідорами, чергуючи їх із солодким перцем та іншими овочами.
  5. Для маринаду воду змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння. Додати оцет і ще раз довести до кипіння.
  6. Гарячим маринадом залити банки, накрити кришками та поставити в каструлю з гарячою водою. 
  7. Після закипання стерилізувати літрові банки 10 хвилин, а 1,5-літрові — 12–15 хвилин.
  8. Герметично закрити банки, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

консервація рецепт мариновані помідори
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації