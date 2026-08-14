Мариновані помідори з овочами: простий розсіл для зимової консервації

Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт добре підходить для невеликих щільних помідорів, які після консервування залишаються соковитими та не втрачають форму. Овочі роблять маринад ароматнішим, а сама заготівля виходить яскравою та апетитною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

невеликі стиглі помідори;

солодкий перець;

морква;

ріпчаста цибуля;

парасольки кропу;

петрушка;

запашний перець — по 1 горошині на банку.

Для маринаду на 1 л води:

цукор — 2 ст. л.;

кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. і 1 ч. л.;

оцет 9% — 50 мл.

Овочі в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Помідори вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень. Перець нарізати смужками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями. У стерилізовані банки покласти кріп, петрушку, моркву, цибулю та духмяний перець. Наповнити помідорами, чергуючи їх із солодким перцем та іншими овочами. Для маринаду воду змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння. Додати оцет і ще раз довести до кипіння. Гарячим маринадом залити банки, накрити кришками та поставити в каструлю з гарячою водою. Після закипання стерилізувати літрові банки 10 хвилин, а 1,5-літрові — 12–15 хвилин. Герметично закрити банки, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

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