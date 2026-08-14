Мариновані помідори з овочами: простий розсіл для зимової консервації

Мариновані помідори "4 ложки": рецепт з ідеальними пропорціями
Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 14:44
Мариновані помідори. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт добре підходить для невеликих щільних помідорів, які після консервування залишаються соковитими та не втрачають форму. Овочі роблять маринад ароматнішим, а сама заготівля виходить яскравою та апетитною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- невеликі стиглі помідори;
- солодкий перець;
- морква;
- ріпчаста цибуля;
- парасольки кропу;
- петрушка;
- запашний перець — по 1 горошині на банку.
Для маринаду на 1 л води:
- цукор — 2 ст. л.;
- кам’яна нейодована сіль — 1 ст. л. і 1 ч. л.;
- оцет 9% — 50 мл.
Спосіб приготування
- Помідори вимити й відібрати щільні плоди без пошкоджень.
- Перець нарізати смужками, моркву — кружальцями, цибулю — півкільцями.
- У стерилізовані банки покласти кріп, петрушку, моркву, цибулю та духмяний перець.
- Наповнити помідорами, чергуючи їх із солодким перцем та іншими овочами.
- Для маринаду воду змішати з цукром і сіллю, довести до кипіння. Додати оцет і ще раз довести до кипіння.
- Гарячим маринадом залити банки, накрити кришками та поставити в каструлю з гарячою водою.
- Після закипання стерилізувати літрові банки 10 хвилин, а 1,5-літрові — 12–15 хвилин.
- Герметично закрити банки, перевернути та залишити під теплою ковдрою до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.
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