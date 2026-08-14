Мариновані огірки з хроном та морквою: хрустка заготівля на зиму

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі мариновані огірки — одна з тих зимових заготовок, які завжди доречні на столі. Завдяки хрону, часнику, кропу та спеціям вони виходять ароматними й пікантними, а чіткі пропорції маринаду допомагають отримати насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — скільки поміститься в літрову банку;

часник — 3–4 зубчики;

морква — 3–4 кружальця;

кріп — 1 гілочка;

хрін — 2–3 шматочки;

цибуля — 1 кружальце;

чорний перець — 5–6 горошин;

лавровий лист — 1 шт.;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

оцет 9% — 5 ст. л.

Огірки та оцет. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки промити та замочити в холодній воді на 2–3 години або на ніч. На дно стерильної літрової банки покласти часник, моркву, кріп, хрін, цибулю та перець. Щільно наповнити банку огірками, додаючи лавровий лист. Всипати сіль і цукор, влити оцет та залити все окропом до самого верху. Накрити кришкою й стерилізувати в каструлі з гарячою водою близько 5 хвилин після закипання. Банку одразу герметично закрити, кілька разів обережно прокрутити, щоб цукор і сіль розчинилися, та перевернути догори дном. Залишити до повного охолодження без укутування. Огірки виходять хрусткими, ароматними та чудово підходять до зимових страв.

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