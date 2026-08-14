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Головна Смак Мариновані огірки на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку

Мариновані огірки на зиму "Верес": рецепт на 1 л банку

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2026 01:04
Мариновані огірки з хроном та морквою: хрустка заготівля на зиму
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Хрусткі мариновані огірки — одна з тих зимових заготовок, які завжди доречні на столі. Завдяки хрону, часнику, кропу та спеціям вони виходять ароматними й пікантними, а чіткі пропорції маринаду допомагають отримати насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — скільки поміститься в літрову банку;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • морква — 3–4 кружальця;
  • кріп — 1 гілочка;
  • хрін — 2–3 шматочки;
  • цибуля — 1 кружальце;
  • чорний перець — 5–6 горошин;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 5 ст. л.
рецепт маринованих огірків
Огірки та оцет. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки промити та замочити в холодній воді на 2–3 години або на ніч.
  2. На дно стерильної літрової банки покласти часник, моркву, кріп, хрін, цибулю та перець.
  3. Щільно наповнити банку огірками, додаючи лавровий лист.
  4. Всипати сіль і цукор, влити оцет та залити все окропом до самого верху.
  5. Накрити кришкою й стерилізувати в каструлі з гарячою водою близько 5 хвилин після закипання.
  6. Банку одразу герметично закрити, кілька разів обережно прокрутити, щоб цукор і сіль розчинилися, та перевернути догори дном.
  7. Залишити до повного охолодження без укутування. Огірки виходять хрусткими, ароматними та чудово підходять до зимових страв.

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консервація рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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