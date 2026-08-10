Мариновані огірки з карі: незвичайна заготівля з пряним смаком

Мариновані огірки на зиму "Тисяча": новий рецепт 2026
Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 13:44
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua
Цей рецепт підійде тим, хто любить експериментувати із домашніми заготовками. Завдяки спеціям огірки виходять ароматними, пікантними та чудово підходять як закуска до будь-яких страв.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 1650 г;
- цибуля — 1 шт. (130 г);
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- духмяний перець — 3–4 шт.;
- петрушка — 1 пучок.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- оцет — 200 мл.;
- цукор — 300 г;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- приправа карі — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки добре промити, за бажанням обрізати кінчики. Цибулю нарізати кільцями, петрушку подрібнити.
- У чисті літрові банки викласти зелень, цибулю, горошини чорного та духмяного перцю. Щільно наповнити банки огірками.
- Для маринаду змішати воду, оцет, цукор, сіль і карі.
- Довести суміш до кипіння та гарячим маринадом залити огірки.
- Банки накрити кришками та простерилізувати у каструлі з гарячою водою приблизно 10 хвилин після закипання.
- Після стерилізації щільно закрутити банки, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
- Огірки виходять хрусткими, ароматними та з легкою пряною ноткою карі. Така заготівля урізноманітнить зимове меню й точно здивує гостей.
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