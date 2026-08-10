Мариновані огірки з карі: незвичайна заготівля з пряним смаком

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підійде тим, хто любить експериментувати із домашніми заготовками. Завдяки спеціям огірки виходять ароматними, пікантними та чудово підходять як закуска до будь-яких страв.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 1650 г;

цибуля — 1 шт. (130 г);

чорний перець горошком — 10 шт.;

духмяний перець — 3–4 шт.;

петрушка — 1 пучок.

Для маринаду:

вода — 1 л;

оцет — 200 мл.;

цукор — 300 г;

сіль — 1,5 ст. л.;

приправа карі — 3 ст. л.

Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки добре промити, за бажанням обрізати кінчики. Цибулю нарізати кільцями, петрушку подрібнити. У чисті літрові банки викласти зелень, цибулю, горошини чорного та духмяного перцю. Щільно наповнити банки огірками. Для маринаду змішати воду, оцет, цукор, сіль і карі. Довести суміш до кипіння та гарячим маринадом залити огірки. Банки накрити кришками та простерилізувати у каструлі з гарячою водою приблизно 10 хвилин після закипання. Після стерилізації щільно закрутити банки, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Огірки виходять хрусткими, ароматними та з легкою пряною ноткою карі. Така заготівля урізноманітнить зимове меню й точно здивує гостей.

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