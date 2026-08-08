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Головна Смак Мариновані огірки на зиму "Вибір року": новий рецепт хіт 2026

Мариновані огірки на зиму "Вибір року": новий рецепт хіт 2026

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2026 14:44
Мариновані огірки на зиму Вибір року: новий рецепт хіт 2026
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Такий рецепт стане чудовим варіантом для домашніх запасів. Огірки виходять ароматними, пікантними та ідеально підходять до картоплі, м’ясних страв або як окрема закуска.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

  • огірки — скільки поміститься;
  • кріп — 1 гілочка;
  • часник — 2 зубчики;
  • амарант (щириця) — кілька верхівок або листя дуба;
  • приправа для закрутки огірків або лист хрону;
  • сіль — 90 г;
  • цукор — 90 г;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • оцет 9% — 100 мл.
рецепт маринованих огірків
Мариновані огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки промити, обрізати кінчики. Банки та кришки попередньо простерилізувати.
  2. На дно банки викласти кріп, розрізаний часник, амарант або листя дуба, а також приправу для маринування огірків.
  3. Щільно заповнити банку огірками.
  4. Залити огірки окропом і залишити на 15–20 хвилин.
  5. Потім воду злити та повторити процедуру ще раз із новим окропом.
  6. Для маринаду змішати воду із сіллю, цукром, лавровим листом та оцтом. Довести до кипіння.
  7. Залити огірки гарячим маринадом до самого верху, одразу закрутити кришкою.
  8. Банку перевернути, укутати та залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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