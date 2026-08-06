Ікра з перерослих огірків на зиму: рецепт овочевої консервації

Перерослі огірки не викидайте: ікра на зиму, смачніше за кабачкову
Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 14:14
Огіркова ікра. Фото: smachnenke.com.ua
Перерослі огірки можуть стати основою для однієї з найсмачніших зимових заготовок. Така ікра виходить ніжною, ароматною та настільки апетитною, що багато хто ставить її навіть вище за класичну кабачкову.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- очищені огірки — 2,5 кг;
- помідори — 500 г;
- солодкий перець — 500 г;
- морква — 500 г;
- цибуля — 500 г;
- часник — 10 зубчиків;
- гострий перець — 3 шт.;
- томатна паста — 6 ст. л.;
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 4 ст. л.;
- олія — ½ склянки.
Спосіб приготування
- Цибулю дрібно нарізати й обсмажити на олії до прозорості.
- Додати натерту моркву, а через кілька хвилин — нарізаний солодкий перець.
- Помідори подрібнити до стану пюре, влити до овочів і трохи протушкувати.
- Очищені огірки натерти на великій тертці, додати до каструлі разом із томатною пастою, сіллю, цукром і гострим перцем.
- Тушкувати на слабкому вогні приблизно 30 хвилин, періодично помішуючи.
- Вийняти гострий перець, додати подрібнений часник і оцет.
- Готувати ще 5 хвилин, після чого розкласти гарячу ікру в стерилізовані банки та герметично закатати.
- Перевернути банки догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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