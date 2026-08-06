Икра из переросших огурцов на зиму: рецепт овощной консервации

Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков
Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 14:14
Огуречная икра. Фото: smachnenke.com.ua
Перезрелые огурцы могут стать основой для одной из самых вкусных зимних заготовок. Такая икра получается нежной, ароматной и настолько аппетитной, что многие ставят ее даже выше классической кабачковой.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- очищенные огурцы — 2,5 кг;
- помидоры — 500 г;
- сладкий перец — 500 г;
- морковь — 500 г;
- лук — 500 г;
- чеснок — 10 зубчиков;
- острый перец — 3 шт.;
- томатная паста — 6 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.;
- растительное масло — ½ стакана.
Способ приготовления
- Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности.
- Добавить натертую морковь, а через несколько минут — нарезанный сладкий перец.
- Помидоры измельчить до состояния пюре, влить к овощам и немного потушить.
- Очищенные огурцы натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем.
- Тушить на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая.
- Убрать острый перец, добавить измельченный чеснок и уксус.
- Готовить еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатать.
- Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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