Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков

Не выбрасывайте перезрелые огурцы: икра на зиму получается вкуснее, чем из кабачков

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 14:14
Икра из переросших огурцов на зиму: рецепт овощной консервации
Огуречная икра. Фото: smachnenke.com.ua

Перезрелые огурцы могут стать основой для одной из самых вкусных зимних заготовок. Такая икра получается нежной, ароматной и настолько аппетитной, что многие ставят ее даже выше классической кабачковой.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • очищенные огурцы — 2,5 кг;
  • помидоры — 500 г;
  • сладкий перец — 500 г;
  • морковь — 500 г;
  • лук — 500 г;
  • чеснок — 10 зубчиков;
  • острый перец — 3 шт.;
  • томатная паста — 6 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 4 ст. л.;
  • растительное масло — ½ стакана.
рецепт ікри на зиму з огірків
Натертые огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук мелко нарезать и обжарить на масле до прозрачности.
  2. Добавить натертую морковь, а через несколько минут — нарезанный сладкий перец.
  3. Помидоры измельчить до состояния пюре, влить к овощам и немного потушить.
  4. Очищенные огурцы натереть на крупной терке, добавить в кастрюлю вместе с томатной пастой, солью, сахаром и острым перцем.
  5. Тушить на слабом огне примерно 30 минут, периодически помешивая.
  6. Убрать острый перец, добавить измельченный чеснок и уксус.
  7. Готовить еще 5 минут, после чего разложить горячую икру по стерилизованным банкам и герметично закатать.
  8. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

консервация рецепт огуречная икра
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации