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Главная Вкус Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года

Маринованные огурцы на зиму "Тысяча": новый рецепт 2026 года

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2026 13:44
Маринованные огурцы с карри: необычная заготовка с пряным вкусом
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт подойдет тем, кто любит экспериментировать с домашними заготовками. Благодаря специям огурцы получаются ароматными, пикантными и прекрасно подходят в качестве закуски к любым блюдам.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 1650 г;
  • лук — 1 шт. (130 г);
  • чёрный перец горошком — 10 шт.;
  • душистый перец — 3–4 шт.;
  • петрушка — 1 пучок.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • уксус — 200 мл;
  • сахар — 300 г;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • приправа карри — 3 ст. л.
рецепт маринованих огірків
Маринованные огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы хорошо промыть, по желанию обрезать кончики. Лук нарезать кольцами, петрушку измельчить.
  2. В чистые литровые банки выложить зелень, лук, горошины черного и душистого перца. Плотно наполнить банки огурцами.
  3. Для маринада смешать воду, уксус, сахар, соль и карри.
  4. Довести смесь до кипения и горячим маринадом залить огурцы.
  5. Банки накрыть крышками и простерилизовать в кастрюле с горячей водой примерно 10 минут после закипания.
  6. После стерилизации плотно закрутить банки, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  7. Огурцы получаются хрустящими, ароматными и с лёгкой пряной ноткой карри. Такая заготовка разнообразит зимнее меню и точно удивит гостей.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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