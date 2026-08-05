Квашені огірки без банок: простий рецепт у пластикових пляшках

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберыгаються 2 місяці
Якщо закінчилися банки або хочеться спробувати незвичний спосіб заготівлі, приготуйте квашені огірки у пластикових пляшках. Вони виходять хрусткими, ароматними та добре зберігаються, а сам процес не потребує багато часу й зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свіжі огірки;
- вода — 10 л;
- сіль — 1 кг;
- листя хрону, вишні та смородини;
- парасольки кропу;
- часник — до смаку;
- чорний перець горошком — до смаку.
Спосіб приготування
- Огірки та зелень добре промити. Огірки залити холодною водою на 3–4 години, щоб вони стали більш пружними.
- Щільно скласти огірки у чисті пластикові пляшки, перекладаючи їх листям, кропом, часником і спеціями.
- У холодній воді повністю розчинити сіль і залити огірки розсолом.
- Кришки закрутити нещільно та залишити пляшки при кімнатній температурі приблизно на 5 днів для бродіння.
- Після завершення ферментації злити розсіл, залити огірки чистою холодною водою, щільно закрити пляшки та перенести у прохолодне місце на 1,5–2 місяці.
Готові огірки виходять хрусткими, ароматними й чудово смакують як окрема закуска або у складі різних страв.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів зі сезонних трав та квітів
Настоянка з кульбаби: простий домашній рецепт, який рятує від болю.
Квас з кульбаби: зробіть цей вітамінний напій поки сезон у розпалі.
Цілюще та смачне варення з кульбаби: 1 ложка замінює аптечку.
Готуйте варення з кульбаби поки сезон: цілющий "царський мед".