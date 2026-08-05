Квашені огірки без банок: простий рецепт у пластикових пляшках

Огірки в пляшках. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо закінчилися банки або хочеться спробувати незвичний спосіб заготівлі, приготуйте квашені огірки у пластикових пляшках. Вони виходять хрусткими, ароматними та добре зберігаються, а сам процес не потребує багато часу й зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свіжі огірки;

вода — 10 л;

сіль — 1 кг;

листя хрону, вишні та смородини;

парасольки кропу;

часник — до смаку;

чорний перець горошком — до смаку.

Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки та зелень добре промити. Огірки залити холодною водою на 3–4 години, щоб вони стали більш пружними. Щільно скласти огірки у чисті пластикові пляшки, перекладаючи їх листям, кропом, часником і спеціями. У холодній воді повністю розчинити сіль і залити огірки розсолом. Кришки закрутити нещільно та залишити пляшки при кімнатній температурі приблизно на 5 днів для бродіння. Після завершення ферментації злити розсіл, залити огірки чистою холодною водою, щільно закрити пляшки та перенести у прохолодне місце на 1,5–2 місяці.

Готові огірки виходять хрусткими, ароматними й чудово смакують як окрема закуска або у складі різних страв.

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