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Головна Смак Рецепт квашених огірків в пляшках: зберыгаються 2 місяці

Рецепт квашених огірків в пляшках: зберыгаються 2 місяці

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 12:04
Квашені огірки без банок: простий рецепт у пластикових пляшках
Огірки в пляшках. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо закінчилися банки або хочеться спробувати незвичний спосіб заготівлі, приготуйте квашені огірки у пластикових пляшках. Вони виходять хрусткими, ароматними та добре зберігаються, а сам процес не потребує багато часу й зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • свіжі огірки;
  • вода — 10 л;
  • сіль — 1 кг;
  • листя хрону, вишні та смородини;
  • парасольки кропу;
  • часник — до смаку;
  • чорний перець горошком — до смаку.
рецепт квашених огірків в пляшках
Квашені огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки та зелень добре промити. Огірки залити холодною водою на 3–4 години, щоб вони стали більш пружними.
  2. Щільно скласти огірки у чисті пластикові пляшки, перекладаючи їх листям, кропом, часником і спеціями.
  3. У холодній воді повністю розчинити сіль і залити огірки розсолом.
  4. Кришки закрутити нещільно та залишити пляшки при кімнатній температурі приблизно на 5 днів для бродіння.
  5. Після завершення ферментації злити розсіл, залити огірки чистою холодною водою, щільно закрити пляшки та перенести у прохолодне місце на 1,5–2 місяці.

Готові огірки виходять хрусткими, ароматними й чудово смакують як окрема закуска або у складі різних страв.

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рецепт квашені огірки заготівля на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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