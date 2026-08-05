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Главная Вкус Рецепт квашеные огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца

Рецепт квашеные огурцов в бутылках: хранятся 2 месяца

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 12:04
Маринованные огурцы без банок: простой рецепт в пластиковых бутылках
Огурцы в бутылках. Фото: smachnenke.com.ua

Если закончились банки или хочется попробовать необычный способ заготовки, приготовьте квашенные огурцы в пластиковых бутылках. Они получаются хрустящими, ароматными и хорошо хранятся, а сам процесс не требует много времени и усилий.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобятся:

  • свежие огурцы;
  • вода — 10 л;
  • соль — 1 кг;
  • листья хрена, вишни и смородины;
  • веточки укропа;
  • чеснок — по вкусу;
  • чёрный перец горошком — по вкусу.
рецепт квашених огірків в пляшках
Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы и зелень хорошо промыть. Огурцы залить холодной водой на 3–4 часа, чтобы они стали более упругими.
  2. Плотно уложить огурцы в чистые пластиковые бутылки, перекладывая их листьями, укропом, чесноком и специями.
  3. В холодной воде полностью растворить соль и залить огурцы рассолом.
  4. Крышки закрутить неплотно и оставить бутылки при комнатной температуре примерно на 5 дней для брожения.
  5. По окончании ферментации слить рассол, залить огурцы чистой холодной водой, плотно закрыть бутылки и перенести в прохладное место на 1,5–2 месяца.

Готовые огурцы получаются хрустящими, ароматными и прекрасно подходят как отдельная закуска или в составе различных блюд.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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