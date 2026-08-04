Квашеные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой

Огурцы в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить настоящие квашеные огурцы, как когда-то в деревне, этот рецепт определенно заслуживает внимания. Благодаря натуральной зеленой заливке огурцы получаются особенно хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся вплоть до самой весны.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):

средние огурцы — сколько поместится; крупные или переросшие огурцы — примерно 1,1–1,2 л измельчённой массы; соль — 80 г; чеснок — 2 крупных зубчика; черный перец горошком — 10 шт.; укроп — 1 зонтик с веточкой.

Огурцы и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы помыть, залить холодной водой и оставить примерно на 1 час. Перезрелые огурцы натереть на мелкой терке или измельчить в мясорубке или кухонном комбайне. Добавить соль и хорошо перемешать. На дно чистой банки положить укроп, нарезанный чеснок и черный перец. Выложить слой целых огурцов, залить частью огуречной массы и повторять слои до заполнения банки. Периодически встряхивать банку, чтобы заливка равномерно заполнила всё пространство. Закрыть банку капроновой крышкой и сразу поставить в погреб или другое прохладное место. Постепенно огурцы заквасятся, станут хрустящими, ароматными и очень вкусными.

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