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Главная Вкус Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 01:04
Квашеные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой
Огурцы в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется приготовить настоящие квашеные огурцы, как когда-то в деревне, этот рецепт определенно заслуживает внимания. Благодаря натуральной зеленой заливке огурцы получаются особенно хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся вплоть до самой весны.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):

  1. средние огурцы — сколько поместится;
  2. крупные или переросшие огурцы — примерно 1,1–1,2 л измельчённой массы;
  3. соль — 80 г;
  4. чеснок — 2 крупных зубчика;
  5. черный перец горошком — 10 шт.;
  6. укроп — 1 зонтик с веточкой.
рецепт квашених огірків в зеленій заливці
Огурцы и соус. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы помыть, залить холодной водой и оставить примерно на 1 час.
  2. Перезрелые огурцы натереть на мелкой терке или измельчить в мясорубке или кухонном комбайне. Добавить соль и хорошо перемешать.
  3. На дно чистой банки положить укроп, нарезанный чеснок и черный перец.
  4. Выложить слой целых огурцов, залить частью огуречной массы и повторять слои до заполнения банки.
  5. Периодически встряхивать банку, чтобы заливка равномерно заполнила всё пространство.
  6. Закрыть банку капроновой крышкой и сразу поставить в погреб или другое прохладное место.
  7. Постепенно огурцы заквасятся, станут хрустящими, ароматными и очень вкусными.

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консервация рецепт квашенные огурцы
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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