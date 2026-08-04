Квашеные огурцы на зиму без уксуса: старинный способ с зеленой заливкой

Безупречный рецепт квашеных огурцов в зеленой заливке: результат на все 100 %
Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 01:04
Огурцы в соусе. Фото: smachnenke.com.ua
Если хочется приготовить настоящие квашеные огурцы, как когда-то в деревне, этот рецепт определенно заслуживает внимания. Благодаря натуральной зеленой заливке огурцы получаются особенно хрустящими, ароматными и прекрасно хранятся вплоть до самой весны.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на одну 3-литровую банку):
- средние огурцы — сколько поместится;
- крупные или переросшие огурцы — примерно 1,1–1,2 л измельчённой массы;
- соль — 80 г;
- чеснок — 2 крупных зубчика;
- черный перец горошком — 10 шт.;
- укроп — 1 зонтик с веточкой.
Способ приготовления
- Огурцы помыть, залить холодной водой и оставить примерно на 1 час.
- Перезрелые огурцы натереть на мелкой терке или измельчить в мясорубке или кухонном комбайне. Добавить соль и хорошо перемешать.
- На дно чистой банки положить укроп, нарезанный чеснок и черный перец.
- Выложить слой целых огурцов, залить частью огуречной массы и повторять слои до заполнения банки.
- Периодически встряхивать банку, чтобы заливка равномерно заполнила всё пространство.
- Закрыть банку капроновой крышкой и сразу поставить в погреб или другое прохладное место.
- Постепенно огурцы заквасятся, станут хрустящими, ароматными и очень вкусными.
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