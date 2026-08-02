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Главная Вкус Помидоры на зиму "Царские": рецепт без уксуса для 3-литровой банки

Помидоры на зиму "Царские": рецепт без уксуса для 3-литровой банки

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2026 12:14
Помидоры на зиму холодным способом: рецепт без уксуса
Помидоры на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Маринованные помидоры холодного засола — одна из самых вкусных домашних заготовок. Для них не требуется сложный маринад, а благодаря специям и естественной ферментации они приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно хранится всю зиму и станет украшением праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • помидоры — 1,5–1,7 кг;
  • лист хрена — 1 шт.;
  • листья вишни — 10 шт.;
  • укроп (зонтики) — 2 шт.;
  • лавровый лист — 5 шт.;
  • черный перец горошком — 1 ч. л.;
  • душистый перец — 10 горошин;
  • зерна горчицы — 1 ч. л.;
  • сушеный базилик — 1–2 ч. л.;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • лук — 1 шт.;
  • сладкий перец — ½ шт.;
  • острый перец — по вкусу.

Для рассола:

  • вода — 1–1,2 л;
  • каменная соль — 2 ст. л. на 1 л воды;
  • сахар — 1 ст. л. (по желанию).
рецепт помідорів на зиму холодним способом
Приготовление помидоров. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Банки и крышки простерилизовать. На дно выложить листья хрена и вишни, укроп, лавровый лист, черный и душистый перец, зерна горчицы, базилик, чеснок, лук и кусочки сладкого и острого перца.
  2. Помидоры проколоть зубочисткой у плодоножки и плотно уложить в банки.
  3. Для рассола смешать охлажденную кипяченую воду с солью до полного растворения.
  4. Залить помидоры, накрыть банки крышками и оставить в тёплом месте на 5–7 дней, подложив тарелку.
  5. По окончании брожения слить рассол в кастрюлю, довести до кипения. По желанию добавить сахар и снова залить помидоры.
  6. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного остывания.
  7. Наилучший вкус помидоры приобретают примерно через два месяца хранения.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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