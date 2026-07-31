Маринованные помидоры с холодной заливкой: простой рецепт на зиму

Маринованные помидоры на зиму на скорую руку: любимая консервация и искренняя рекомендация
Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и проверенный способ консервирования позволяют получить ароматные, упругие и очень вкусные помидоры, которые прекрасно дополнят любой зимний ужин.
Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — столько, сколько поместится в банки;
- сладкий перец — по вкусу;
- горький перец — по вкусу;
- чеснок — несколько зубчиков;
- петрушка — небольшой пучок.
На банку объемом 1 л:
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2,5 ст. л.;
- уксус 9% — 1,5 ч. л.;
- перец горошком — 6–10 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- горчица — 1 ч. л.;
- холодная вода — до полного заполнения банки.
Способ приготовления
- В стерилизованные банки выложить петрушку, чеснок, кусочки сладкого и острого перца.
- Плотно наполнить банки помидорами.
- Добавить перец горошком, гвоздику, горчицу, всыпать соль и сахар, влить уксус.
- Залить банки холодной водой до самого верха.
- Накрыть крышками и стерилизовать 10–15 минут после закипания воды.
- Затем герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
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