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Главная Вкус Маринованные помидоры на зиму на скорую руку: любимая консервация и искренняя рекомендация

Маринованные помидоры на зиму на скорую руку: любимая консервация и искренняя рекомендация

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 01:04
Маринованные помидоры с холодной заливкой: простой рецепт на зиму
Маринованные помидоры. Фото: smakuiemo.com.ua

Если хочется приготовить вкусные маринованные помидоры без лишних хлопот, этот рецепт станет настоящей находкой. Минимум подготовки, доступные ингредиенты и проверенный способ консервирования позволяют получить ароматные, упругие и очень вкусные помидоры, которые прекрасно дополнят любой зимний ужин.

Рецепт опубликовал Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — столько, сколько поместится в банки;
  • сладкий перец — по вкусу;
  • горький перец — по вкусу;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • петрушка — небольшой пучок.

На банку объемом 1 л:

  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2,5 ст. л.;
  • уксус 9% — 1,5 ч. л.;
  • перец горошком — 6–10 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • холодная вода — до полного заполнения банки.
рецепт маринованих помідорів
Помидоры и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. В стерилизованные банки выложить петрушку, чеснок, кусочки сладкого и острого перца.
  2. Плотно наполнить банки помидорами.
  3. Добавить перец горошком, гвоздику, горчицу, всыпать соль и сахар, влить уксус.
  4. Залить банки холодной водой до самого верха.
  5. Накрыть крышками и стерилизовать 10–15 минут после закипания воды.
  6. Затем герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

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консервация рецепт маринованные помидоры
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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