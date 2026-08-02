Помідори на зиму холодним способом: рецепт без оцту

Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Квашені помідори холодного засолу — одна з найсмачніших домашніх заготовок. Вони не потребують складного маринаду, а завдяки спеціям і природній ферментації набувають особливого смаку. Така консервація чудово зберігається всю зиму та стане окрасою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

помідори — 1,5–1,7 кг;

лист хрону — 1 шт.;

листя вишні — 10 шт.;

кріп (парасольки) — 2 шт.;

лавровий лист — 5 шт.;

чорний перець горошком — 1 ч. л.;

духмяний перець — 10 горошин;

зерна гірчиці — 1 ч. л.;

сушений базилік — 1–2 ч. л.;

часник — 5 зубчиків;

цибуля — 1 шт.;

солодкий перець — ½ шт.;

гострий перець — за смаком.

Для розсолу:

вода — 1–1,2 л;

кам'яна сіль — 2 ст. л. на 1 л води;

цукор — 1 ст. л. (за бажанням).

Приготування помідорів. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Банки та кришки простерилізувати. На дно викласти листя хрону й вишні, кріп, лавровий лист, чорний і духмяний перець, зерна гірчиці, базилік, часник, цибулю та шматочки солодкого й гострого перцю. Помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки та щільно укласти в банки. Для розсолу змішати охолоджену кип'ячену воду із сіллю до повного розчинення. Залити помідори, прикрити банки кришками й залишити в теплому місці на 5–7 днів, підставивши тарілку. Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю, довести до кипіння. За бажанням додати цукор і знову залити помідори. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. Найкращого смаку помідори набувають приблизно через два місяці зберігання.

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