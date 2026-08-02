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Головна Смак Помідори на зиму "Царські": рецепт без оцту на 3 л банку

Помідори на зиму "Царські": рецепт без оцту на 3 л банку

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 12:14
Помідори на зиму холодним способом: рецепт без оцту
Помідори на зиму. Фото: gospodynka.com.ua

Квашені помідори холодного засолу — одна з найсмачніших домашніх заготовок. Вони не потребують складного маринаду, а завдяки спеціям і природній ферментації набувають особливого смаку. Така консервація чудово зберігається всю зиму та стане окрасою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

  • помідори — 1,5–1,7 кг;
  • лист хрону — 1 шт.;
  • листя вишні — 10 шт.;
  • кріп (парасольки) — 2 шт.;
  • лавровий лист — 5 шт.;
  • чорний перець горошком — 1 ч. л.;
  • духмяний перець — 10 горошин;
  • зерна гірчиці — 1 ч. л.;
  • сушений базилік — 1–2 ч. л.;
  • часник — 5 зубчиків;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солодкий перець — ½ шт.;
  • гострий перець — за смаком.

Для розсолу:

  • вода — 1–1,2 л;
  • кам'яна сіль — 2 ст. л. на 1 л води;
  • цукор — 1 ст. л. (за бажанням).
рецепт помідорів на зиму холодним способом
Приготування помідорів. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Банки та кришки простерилізувати. На дно викласти листя хрону й вишні, кріп, лавровий лист, чорний і духмяний перець, зерна гірчиці, базилік, часник, цибулю та шматочки солодкого й гострого перцю.
  2. Помідори проколоти зубочисткою біля плодоніжки та щільно укласти в банки.
  3. Для розсолу змішати охолоджену кип'ячену воду із сіллю до повного розчинення. 
  4. Залити помідори, прикрити банки кришками й залишити в теплому місці на 5–7 днів, підставивши тарілку.
  5. Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю, довести до кипіння. За бажанням додати цукор і знову залити помідори.
  6. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати ковдрою та залишити до повного охолодження. 
  7. Найкращого смаку помідори набувають приблизно через два місяці зберігання.

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консервація квашені помідори помідори на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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