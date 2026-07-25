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Головна Смак Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2026 13:44
Огірки з гірчицею та зеленню: хрумка закуска на зиму
Козацькі огірки з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Козацькі огірки з гірчицею виходять хрумкими, насиченими та дуже ароматними. Завдяки зернам гірчиці, часнику й спеціям овочі набувають особливого смаку, а простий маринад робить цю закуску ідеальною до картоплі, м’яса чи святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 кг;
  • петрушка — 70 г;
  • зерна гірчиці — 20 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • чорний перець горошком — 1 ст. л.;
  • олія — 200 мл.;
  • оцет — 200 мл.;
  • цукор — 200 г;
  • часник — кілька головок.
рецепт маринованих огірків з гірчицею
Огірки та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки вимити, обрізати кінчики та розрізати вздовж на чотири частини.
  2. Петрушку промити й крупно нарізати.
  3. Додати до огірків зелень, зерна гірчиці, сіль, цукор, перець, оцет і олію.
  4. Добре перемішати та залишити на кілька годин при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і промаринувалися.
  5. У стерилізовані банки викласти часник, потім щільно наповнити їх огірками та залити маринадом, що утворився.
  6. Стерилізувати банки після закипання води приблизно 15 хвилин.
  7. Закрутити кришками, за потреби перевернути й залишити до повного охолодження.

Готові огірки виходять ароматними, з приємною кислинкою та хрусткою текстурою — чудова закуска на всю зиму.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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