Огірки з гірчицею та зеленню: хрумка закуска на зиму

Козацькі огірки з гірчицею на зиму: рецепт №1 закуски на зиму
Козацькі огірки з гірчицею виходять хрумкими, насиченими та дуже ароматними. Завдяки зернам гірчиці, часнику й спеціям овочі набувають особливого смаку, а простий маринад робить цю закуску ідеальною до картоплі, м’яса чи святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- петрушка — 70 г;
- зерна гірчиці — 20 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- чорний перець горошком — 1 ст. л.;
- олія — 200 мл.;
- оцет — 200 мл.;
- цукор — 200 г;
- часник — кілька головок.
Спосіб приготування
- Огірки вимити, обрізати кінчики та розрізати вздовж на чотири частини.
- Петрушку промити й крупно нарізати.
- Додати до огірків зелень, зерна гірчиці, сіль, цукор, перець, оцет і олію.
- Добре перемішати та залишити на кілька годин при кімнатній температурі, щоб овочі пустили сік і промаринувалися.
- У стерилізовані банки викласти часник, потім щільно наповнити їх огірками та залити маринадом, що утворився.
- Стерилізувати банки після закипання води приблизно 15 хвилин.
- Закрутити кришками, за потреби перевернути й залишити до повного охолодження.
Готові огірки виходять ароматними, з приємною кислинкою та хрусткою текстурою — чудова закуска на всю зиму.
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