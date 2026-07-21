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Головна Смак Салат з огірками "Зимовий король": рецепт консервації №1, без стерилізації

Салат з огірками "Зимовий король": рецепт консервації №1, без стерилізації

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2026 01:04
Салат із огірків Зимовий король: хрустка заготівля на зиму
Салат з огірками "Зимовий король". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте перевірений рецепт консервації з огірків, зверніть увагу на цей популярний салат. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і пряний маринад роблять смак насиченим та ароматним. Така заготівля чудово доповнить картоплю або м'ясні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • цибуля — 500 г;
  • свіжий кріп — 1 великий пучок;
  • оцет 9% — 200 мл;
  • олія — 150 мл;
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 50 г;
  • чорний перець горошком — 15–20 шт.;
  • лавровий лист — 3–4 шт.
рецепт салату на зиму
Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого нарізати кружальцями. Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити.
  2. Змішати овочі із сіллю та залишити на 1–2 години, щоб вони пустили сік.
  3. Перекласти все в каструлю, додати цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист.
  4. Довести до кипіння та варити 4–5 хвилин після зміни кольору огірків.
  5. Розкласти салат разом із маринадом у підготовлені банки, за бажанням простерилізувати, після чого герметично закрити кришками.
  6. Перевернути банки догори дном, залишити до повного охолодження та зберігати у прохолодному темному місці.

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салат рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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