Салат із огірків Зимовий король: хрустка заготівля на зиму

Салат з огірками "Зимовий король": рецепт консервації №1, без стерилізації
Якщо шукаєте перевірений рецепт консервації з огірків, зверніть увагу на цей популярний салат. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і пряний маринад роблять смак насиченим та ароматним. Така заготівля чудово доповнить картоплю або м'ясні страви.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- цибуля — 500 г;
- свіжий кріп — 1 великий пучок;
- оцет 9% — 200 мл;
- олія — 150 мл;
- цукор — 150 г;
- сіль — 50 г;
- чорний перець горошком — 15–20 шт.;
- лавровий лист — 3–4 шт.
Спосіб приготування
- Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого нарізати кружальцями. Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити.
- Змішати овочі із сіллю та залишити на 1–2 години, щоб вони пустили сік.
- Перекласти все в каструлю, додати цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист.
- Довести до кипіння та варити 4–5 хвилин після зміни кольору огірків.
- Розкласти салат разом із маринадом у підготовлені банки, за бажанням простерилізувати, після чого герметично закрити кришками.
- Перевернути банки догори дном, залишити до повного охолодження та зберігати у прохолодному темному місці.
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