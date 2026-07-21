Салат із огірків Зимовий король: хрустка заготівля на зиму

Салат з огірками "Зимовий король". Фото: smachnenke.com.ua

Якщо шукаєте перевірений рецепт консервації з огірків, зверніть увагу на цей популярний салат. Огірки залишаються хрусткими, а цибуля, кріп і пряний маринад роблять смак насиченим та ароматним. Така заготівля чудово доповнить картоплю або м'ясні страви.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

цибуля — 500 г;

свіжий кріп — 1 великий пучок;

оцет 9% — 200 мл;

олія — 150 мл;

цукор — 150 г;

сіль — 50 г;

чорний перець горошком — 15–20 шт.;

лавровий лист — 3–4 шт.

Салат з огірками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки замочити у холодній воді на 2 години, після чого нарізати кружальцями. Цибулю нарізати півкільцями, кріп подрібнити. Змішати овочі із сіллю та залишити на 1–2 години, щоб вони пустили сік. Перекласти все в каструлю, додати цукор, олію, оцет, перець і лавровий лист. Довести до кипіння та варити 4–5 хвилин після зміни кольору огірків. Розкласти салат разом із маринадом у підготовлені банки, за бажанням простерилізувати, після чого герметично закрити кришками. Перевернути банки догори дном, залишити до повного охолодження та зберігати у прохолодному темному місці.

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