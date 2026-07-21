Салат из огурцов Зимний король: хрустящая заготовка на зиму

Салат с огурцами "Зимний король". Фото: smachnenke.com.ua

Если вы ищете проверенный рецепт консервирования огурцов, обратите внимание на этот популярный салат. Огурцы остаются хрустящими, а лук, укроп и пряный маринад придают блюду насыщенный и ароматный вкус. Такая заготовка прекрасно дополнит картофель или мясные блюда.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

лук — 500 г;

свежий укроп — 1 большой пучок;

уксус 9% — 200 мл;

растительное масло — 150 мл;

сахар — 150 г;

соль — 50 г;

чёрный перец горошком — 15–20 шт.;

лавровый лист — 3–4 шт.

Салат с огурцами. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2 часа, после чего нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, укроп измельчить. Смешать овощи с солью и оставить на 1–2 часа, чтобы они пустили сок. Переложить всё в кастрюлю, добавить сахар, масло, уксус, перец и лавровый лист. Довести до кипения и варить 4–5 минут после изменения цвета огурцов. Разложить салат вместе с маринадом по подготовленным банкам, по желанию простерилизовать, после чего герметично закрыть крышками. Перевернуть банки вверх дном, оставить до полного остывания и хранить в прохладном тёмном месте.

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