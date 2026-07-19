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Главная Вкус Салат из огурцов "Базарный": рецепт на зиму с приправой "10 овощей"

Салат из огурцов "Базарный": рецепт на зиму с приправой "10 овощей"

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 01:04
Хрустящий салат из огурцов на зиму: простой рецепт с приправой из 10 овощей
Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется заготовить на зиму вкусный салат из огурцов без сложных ингредиентов, этот рецепт стоит попробовать. Огурцы остаются хрустящими, лук — нежным, а ароматный укроп и овощная приправа придают заготовке насыщенный вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 кг;
  • лук репчатый — 500 г;
  • укроп — 1 большой пучок;
  • приправа "10 овощей" — 30 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 120 г;
  • уксус 9% — 200 мл;
  • рафинированное масло — 150 мл;
  • чёрный молотый перец — 1 ч. л.
рецепт салату з огірками на зиму
Салат с огурцами на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа, после чего нарезать кружочками.
  2. Лук нарезать полукольцами, укроп мелко порубить.
  3. Смешать овощи с приправой, солью, сахаром, черным перцем, уксусом и растительным маслом.
  4. Хорошо перемешать и оставить на 2–3 часа, чтобы огурцы пустили сок.
  5. Разложить салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и закрыть крышками.
  6. Стерилизовать банки объемом 0,5 л примерно 15 минут, а литровые — 20 минут после закипания воды.
  7. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в прохладном тёмном месте.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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