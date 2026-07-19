Хрустящий салат из огурцов на зиму: простой рецепт с приправой из 10 овощей

Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется заготовить на зиму вкусный салат из огурцов без сложных ингредиентов, этот рецепт стоит попробовать. Огурцы остаются хрустящими, лук — нежным, а ароматный укроп и овощная приправа придают заготовке насыщенный вкус. Такой салат станет прекрасным дополнением к картофелю, мясу или кашам.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

лук репчатый — 500 г;

укроп — 1 большой пучок;

приправа "10 овощей" — 30 г;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 120 г;

уксус 9% — 200 мл;

рафинированное масло — 150 мл;

чёрный молотый перец — 1 ч. л.

Салат с огурцами на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы замочить в холодной воде на 2–3 часа, после чего нарезать кружочками. Лук нарезать полукольцами, укроп мелко порубить. Смешать овощи с приправой, солью, сахаром, черным перцем, уксусом и растительным маслом. Хорошо перемешать и оставить на 2–3 часа, чтобы огурцы пустили сок. Разложить салат вместе с маринадом по стерилизованным банкам и закрыть крышками. Стерилизовать банки объемом 0,5 л примерно 15 минут, а литровые — 20 минут после закипания воды. Герметично закатать банки, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в прохладном тёмном месте.

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