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Головна Смак Салат з огірків "Базарний": рецепт на зиму з приправою "10 овочів"

Салат з огірків "Базарний": рецепт на зиму з приправою "10 овочів"

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 01:04
Хрусткий салат з огірків на зиму: простий рецепт із приправою 10 овочів
Салат з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться заготовити на зиму смачний салат із огірків без складних інгредієнтів, цей рецепт варто спробувати. Огірки залишаються хрусткими, цибуля — ніжною, а запашний кріп і овочева приправа надають заготівлі насиченого смаку. Такий салат стане чудовим доповненням до картоплі, м'яса або каш.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 кг;
  • ріпчаста цибуля — 500 г;
  • кріп — 1 великий пучок;
  • приправа "10 овочів" — 30 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 120 г;
  • оцет 9% — 200 мл;
  • рафінована олія — 150 мл.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.
рецепт салату з огірками на зиму
Салат з огірками на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки замочити у холодній воді на 2–3 години, після чого нарізати кружальцями.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, кріп дрібно посікти.
  3. Змішати овочі з приправою, сіллю, цукром, чорним перцем, оцтом та олією.
  4. Добре перемішати й залишити на 2–3 години, щоб огірки пустили сік.
  5. Розкласти салат разом із маринадом у стерилізовані банки та накрити кришками.
  6. Стерилізувати банки об'ємом 0,5 л приблизно 15 хвилин, а літрові — 20 хвилин після закипання води.
  7. Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати салат у прохолодному темному місці.

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рецепт мариновані огірки салат на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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