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Главная Вкус Салат из огурцов №1 на зиму: рецепт без стерилизации и лишних хлопот

Салат из огурцов №1 на зиму: рецепт без стерилизации и лишних хлопот

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 01:04
Салат из огурцов в томатной заправке: простой рецепт на зиму без стерилизации
Салат из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Если сезон огурцов в самом разгаре, самое время приготовить вкусную домашнюю заготовку на зиму. В этом салате сочетаются хрустящие огурцы, ароматная томатная заливка, лук, чеснок и специи. Готовится без стерилизации банок с готовым салатом, что значительно упрощает процесс, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 4 кг (в нарезанном виде);
  • спелые помидоры — 2,5 кг;
  • репчатый лук — 1 кг;
  • чеснок — 100 г;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 30 г;
  • гвоздика — 4 бутона;
  • черный перец горошком — 30 шт.;
  • острый молотый красный перец — 1 ч. л.;
  • молотая корица — ⅓ ч. л.;
  • уксус 9% — 150 мл;
  • рафинированное масло — 200 мл;
  • петрушка — 1 большой пучок.
салат на зиму з маринованих огірків
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы замочить в холодной воде на 3–5 часов, обрезать кончики и нарезать крупными кубиками.
  2. Помидоры пропустить через мясорубку, лук нарезать кубиками, чеснок мелко порубить.
  3. Томатную массу довести до кипения, добавить соль, сахар, растительное масло, гвоздику, перец и корицу.
  4. Добавить лук и чеснок, после повторного закипания варить 20 минут.
  5. Влить уксус, добавить огурцы и тушить ещё около 20 минут, пока они не изменят цвет.
  6. За 5 минут до готовности добавить измельченную петрушку и перемешать.
  7. Готовый горячий салат разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать крышками, укутать и оставить до полного остывания.

Хранить заготовку в прохладном тёмном месте. Из указанного количества ингредиентов получается примерно 13 банок по 500 мл.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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