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Главная Вкус Маринованные кабачки "по-французски" с горчичным маринадом: рецепт на зиму

Маринованные кабачки "по-французски" с горчичным маринадом: рецепт на зиму

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 01:04
Маринованные кабачки с горчицей на зиму: пикантная закуска с хрустящей текстурой
Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние маринованные кабачки — одна из лучших заготовок для зимнего стола. Благодаря особому горчичному маринаду они приобретают пикантный вкус, приятную кисло-сладкую нотку и остаются хрустящими. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто с кусочком свежего хлеба.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 банки по 720 мл.):

  • желтые кабачки — 4 кг;
  • соль — 1/2 ст. л.;
  • зонтики укропа — по 1 шт. на банку;
  • чеснок — 3–4 зубчика на банку.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • уксус 10% — 500 мл;
  • сахар — 2 стакана (по 250 мл.);
  • соль — 1 ст. л.;
  • французская горчица в зернах — 180 г;
  • медовая горчица — 1 ст. л. с горкой.
рецепт маринованих кабачків
Кабачки в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Очистить кабачки от кожуры, при необходимости удалить семена и нарезать соломкой.
  2. Добавить соль, перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок.
  3. Для маринада вскипятить воду с уксусом, солью и сахаром.
  4. Остудить рассол, после чего добавить французскую и медовую горчицу, хорошо перемешать.
  5. С кабачков слить лишнюю жидкость. В чистые банки выложить укроп и чеснок, плотно наполнить кабачковой соломкой и залить горчичным маринадом.
  6. Стерилизовать банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания.
  7. Закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания.
  8. Хранить готовые кабачки в прохладном тёмном месте.
  9. Перед подачей дать им настояться несколько недель, чтобы они хорошо пропитались маринадом.

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рецепт заготовка на зиму кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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