Маринованные кабачки с горчицей на зиму: пикантная закуска с хрустящей текстурой

Маринованные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние маринованные кабачки — одна из лучших заготовок для зимнего стола. Благодаря особому горчичному маринаду они приобретают пикантный вкус, приятную кисло-сладкую нотку и остаются хрустящими. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто с кусочком свежего хлеба.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 4 банки по 720 мл.):

желтые кабачки — 4 кг;

соль — 1/2 ст. л.;

зонтики укропа — по 1 шт. на банку;

чеснок — 3–4 зубчика на банку.

Для маринада:

вода — 1 л;

уксус 10% — 500 мл;

сахар — 2 стакана (по 250 мл.);

соль — 1 ст. л.;

французская горчица в зернах — 180 г;

медовая горчица — 1 ст. л. с горкой.

Кабачки в банке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Очистить кабачки от кожуры, при необходимости удалить семена и нарезать соломкой. Добавить соль, перемешать и оставить на 1 час, чтобы овощи пустили сок. Для маринада вскипятить воду с уксусом, солью и сахаром. Остудить рассол, после чего добавить французскую и медовую горчицу, хорошо перемешать. С кабачков слить лишнюю жидкость. В чистые банки выложить укроп и чеснок, плотно наполнить кабачковой соломкой и залить горчичным маринадом. Стерилизовать банки в кастрюле с водой 15 минут после закипания. Закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить готовые кабачки в прохладном тёмном месте. Перед подачей дать им настояться несколько недель, чтобы они хорошо пропитались маринадом.

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