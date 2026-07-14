Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані кабачки "по-французьки" з гірчичним маринадом: рецепт на зиму

Мариновані кабачки "по-французьки" з гірчичним маринадом: рецепт на зиму

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 01:04
Мариновані кабачки з гірчицею на зиму: пікантна закуска з хрусткою текстурою
Мариновані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні мариновані кабачки — це одна з найкращих заготовок для зимового столу. Завдяки особливому гірчичному маринаду вони набувають пікантного смаку, приємної кисло-солодкої нотки та залишаються хрусткими. Така закуска чудово смакує з картоплею, м’ясом або просто зі шматочком свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 4 банки по 720 мл.):

  • кабачки жовті — 4 кг;
  • сіль — 1/2 ст. л.;
  • парасольки кропу — по 1 шт. на банку;
  • часник — 3–4 зубчики на банку.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • оцет 10% — 500 мл.;
  • цукор — 2 склянки (по 250 мл.);
  • сіль — 1 ст. л.;
  • гірчиця французька в зернах — 180 г;
  • гірчиця медова — 1 ст. л. з гіркою.
рецепт маринованих кабачків
Кабачки в банці. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Очистити кабачки від шкірки, за потреби видалити насіння та нарізати соломкою.
  2. Додати сіль, перемішати й залишити на 1 годину, щоб овочі пустили сік.
  3. Для маринаду закип’ятити воду з оцтом, сіллю та цукром.
  4. Остудити розсіл, після чого додати французьку та медову гірчицю, добре перемішати.
  5. З кабачків злити зайву рідину. У чисті банки викласти кріп і часник, щільно наповнити кабачковою соломкою та залити гірчичним маринадом.
  6. Стерилізувати банки у каструлі з водою 15 хвилин після закипання.
  7. Закатати кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
  8. Зберігати готові кабачки у прохолодному темному місці.
  9. Перед подачею дати їм настоятися кілька тижнів, щоб вони добре просочилися маринадом.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Читайте також:

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

Простий рецепт кабачків в супер клярі: знадобиться 2 яйця та 200 мл кефіра.

рецепт заготівля на зиму кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації