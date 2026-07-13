Лечо з кабачків і помідорів: натуральна заготівля на зиму без оцту

Лечо з кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Домашні заготовки завжди мають особливий смак, адже в них зберігається аромат літа. Це лечо з кабачками виходить ніжним, густим і насиченим, а завдяки правильному приготуванню овочі залишаються смачними, а не перетворюються на однорідну масу. Така баночка взимку стане чудовим доповненням до м’яса, гарнірів або просто до свіжого хліба.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачки — 1 кг;

помідори — 2 кг;

солодкий перець — 500 г;

петрушка — пучок;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

лавровий лист — 3 шт.;

перець горошком — 15 шт.

Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Нарізати помідори невеликими шматочками, перекласти в каструлю та довести до кипіння. Зменшити вогонь і тушкувати приблизно 20 хвилин, щоб утворилася томатна основа. Кабачки та солодкий перець нарізати кубиками, петрушку дрібно посікти. Додати до томатів цукор і кабачки, перемішати та варити близько 30 хвилин до м’якості овочів. Додати солодкий перець, лавровий лист і перець горошком. Готувати ще приблизно 20 хвилин, поки перець стане м’яким. Посолити лечо, додати петрушку та варити ще 10 хвилин без кришки, щоб маса трохи загусла. Готове гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження. Зберігати у прохолодному темному місці.

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