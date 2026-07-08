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Головна Смак Кабачки на зиму в соусі "Сацебелі": рецепт консервації без стерилізації

Кабачки на зиму в соусі "Сацебелі": рецепт консервації без стерилізації

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 01:04
Кабачки в томатному соусі на зиму: проста заготівля без стерилізації
Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без тривалої стерилізації, цей рецепт стане чудовим варіантом. Завдяки соусу "Сацебелі", часнику та спеціям овочі виходять ароматними, пікантними й дуже соковитими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'яса або просто зі свіжим хлібом.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • молоді кабачки — 3 кг;
  • морква — 3–4 шт.;
  • соус "Сацебелі" — 1 банка;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 200 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • часник — 100 г;
  • гострий мелений червоний перець — ½ ч. л.
рецепт кабачків на зиму
Кабачки в соусі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачки нарізати кружальцями або півкільцями, моркву натерти на великій тертці. 
  2. Перекласти овочі в каструлю, додати соус "Сацебелі", цукор, сіль, олію та гострий перець. 
  3. Добре перемішати, довести до кипіння й варити приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
  4. За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і влити оцет. 
  5. Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.

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консервація рецепт кабачки на зиму
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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