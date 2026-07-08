Кабачки в томатному соусі на зиму: проста заготівля без стерилізації

Кабачки на зиму в соусі "Сацебелі": рецепт консервації без стерилізації
Якщо хочеться заготовити кабачки на зиму без тривалої стерилізації, цей рецепт стане чудовим варіантом. Завдяки соусу "Сацебелі", часнику та спеціям овочі виходять ароматними, пікантними й дуже соковитими. Така закуска чудово смакує до картоплі, м'яса або просто зі свіжим хлібом.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоді кабачки — 3 кг;
- морква — 3–4 шт.;
- соус "Сацебелі" — 1 банка;
- цукор — 200 г;
- сіль — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 200 мл.;
- оцет 9% — 100 мл.;
- часник — 100 г;
- гострий мелений червоний перець — ½ ч. л.
Спосіб приготування
- Кабачки нарізати кружальцями або півкільцями, моркву натерти на великій тертці.
- Перекласти овочі в каструлю, додати соус "Сацебелі", цукор, сіль, олію та гострий перець.
- Добре перемішати, довести до кипіння й варити приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
- За 5 хвилин до готовності додати подрібнений часник і влити оцет.
- Гарячу закуску розкласти у стерилізовані банки, герметично закатати, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
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