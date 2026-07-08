Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Кабачки на зиму в соусе "Сацебели": рецепт консервирования без стерилизации

Кабачки на зиму в соусе "Сацебели": рецепт консервирования без стерилизации

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 01:04
Кабачки в томатном соусе на зиму: простая заготовка без стерилизации
Кабачки на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется заготовить кабачки на зиму без длительной стерилизации, этот рецепт станет отличным вариантом. Благодаря соусу "Сацебели", чесноку и специям овощи получаются ароматными, пикантными и очень сочными. Такая закуска прекрасно сочетается с картофелем, мясом или просто со свежим хлебом.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодые кабачки — 3 кг;
  • морковь — 3–4 шт.;
  • соус «Сацебели» — 1 банка;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 200 мл;
  • уксус 9% — 100 мл;
  • чеснок — 100 г;
  • острый молотый красный перец — ½ ч. л.
рецепт кабачків на зиму
Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачки нарезать кружочками или полукольцами, морковь натереть на крупной терке.
  2. Переложить овощи в кастрюлю, добавить соус «Сацебели», сахар, соль, растительное масло и острый перец.
  3. Хорошо перемешать, довести до кипения и варить примерно 40 минут, периодически помешивая.
  4. За 5 минут до готовности добавить измельченный чеснок и влить уксус.
  5. Горячую закуску разложить по стерилизованным банкам, герметично закатать, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления кабачков

Галицкие рулетики из кабачков: новый рецепт на ужин.

Жареные отбивные из кабачков в 100 раз вкуснее мясных: сезонный рецепт на лето.

Читайте также:

Быстрые кабачковые блинчики за 10 минут на завтрак: понадобится 3 яйца + 500 мл молока.

Новый рецепт голубцов из кабачков: понадобится 500 г фарша.

Простой рецепт кабачков в супер-кляре: понадобится 2 яйца и 200 мл кефира.

консервация рецепт кабачки на зиму
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации