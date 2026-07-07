Летний салат с баклажанами и помидорами: простой рецепт, который просят приготовить ещё раз

Салат с баклажанами и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон баклажанов этот салат легко становится одним из самых любимых на столе. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, а после короткого настаивания в холодильнике закуска становится ещё нежнее и аппетитнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

баклажаны — 3 шт.;

яйцо — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Затем обсушить, смешать с яйцом и обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце и полностью остудить. Помидоры нарезать кубиками, зелень измельчить, чеснок пропустить через пресс. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец. Хорошо перемешать и поставить салат в холодильник на 15 минут, чтобы он настоялся.

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