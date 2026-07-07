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Главная Вкус Салат с баклажанами и помидорами, который исчезает со стола за 1 минуту: рецепт

Салат с баклажанами и помидорами, который исчезает со стола за 1 минуту: рецепт

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 13:28
Летний салат с баклажанами и помидорами: простой рецепт, который просят приготовить ещё раз
Салат с баклажанами и помидорами. Фото: smachnenke.com.ua

В сезон баклажанов этот салат легко становится одним из самых любимых на столе. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, свежей зелени и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, а после короткого настаивания в холодильнике закуска становится ещё нежнее и аппетитнее.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.
рецепт салату з баклажанами
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить водой и оставить на 15 минут.
  2. Затем обсушить, смешать с яйцом и обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  3. Готовые баклажаны выложить на бумажное полотенце и полностью остудить.
  4. Помидоры нарезать кубиками, зелень измельчить, чеснок пропустить через пресс.
  5. Смешать все ингредиенты, добавить майонез, соль и черный перец.
  6. Хорошо перемешать и поставить салат в холодильник на 15 минут, чтобы он настоялся.

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салат рецепт баклажан
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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