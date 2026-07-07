Літній салат із баклажанами та помідорами: простий рецепт, який просять готувати знову

Салат із баклажанами та помідорами який зникає зі столу за 1 хвилину: рецепт
У сезон баклажанів цей салат легко стає одним із найулюбленіших на столі. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, свіжої зелені та ароматного часнику створює насичений смак, а після короткого настоювання в холодильнику закуска стає ще ніжнішою й апетитнішою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити водою та залишити на 15 хвилин.
- Потім обсушити, змішати з яйцем і обсмажити на олії до золотистої скоринки.
- Готові баклажани викласти на паперовий рушник і повністю охолодити.
- Помідори нарізати кубиками, зелень подрібнити, часник пропустити через прес.
- Змішати всі інгредієнти, додати майонез, сіль і чорний перець.
- Добре перемішати та поставити салат у холодильник на 15 хвилин, щоб він настоявся.
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