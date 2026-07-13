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Главная Вкус Лечо с кабачками на зиму: рецепт без капли уксуса, а хранится до весны

Лечо с кабачками на зиму: рецепт без капли уксуса, а хранится до весны

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 14:44
Лечо из кабачков и помидоров: натуральная заготовка на зиму без уксуса
Лечо с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние заготовки всегда отличаются особым вкусом, ведь в них сохраняется аромат лета. Это лечо с кабачками получается нежным, густым и насыщенным, а благодаря правильному приготовлению овощи остаются вкусными, а не превращаются в однородную массу. Такая баночка зимой станет прекрасным дополнением к мясу, гарнирам или просто к свежему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачки — 1 кг;
  • помидоры — 2 кг;
  • сладкий перец — 500 г;
  • петрушка — пучок;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • перец горошком — 15 шт.
рецепт лечо на зиму з кабачків
Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Нарезать помидоры небольшими кусочками, переложить в кастрюлю и довести до кипения.
  2. Убавить огонь и тушить примерно 20 минут, чтобы образовалась томатная основа.
  3. Кабачки и сладкий перец нарезать кубиками, петрушку мелко порубить.
  4. Добавить к томатам сахар и кабачки, перемешать и варить около 30 минут до мягкости овощей.
  5. Добавить сладкий перец, лавровый лист и перец горошком.
  6. Готовить ещё примерно 20 минут, пока перец не станет мягким.
  7. Посолить лечо, добавить петрушку и варить ещё 10 минут без крышки, чтобы масса немного загустела.
  8. Готовое горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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рецепт лечо кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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