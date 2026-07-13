Лечо из кабачков и помидоров: натуральная заготовка на зиму без уксуса

Лечо с кабачками. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние заготовки всегда отличаются особым вкусом, ведь в них сохраняется аромат лета. Это лечо с кабачками получается нежным, густым и насыщенным, а благодаря правильному приготовлению овощи остаются вкусными, а не превращаются в однородную массу. Такая баночка зимой станет прекрасным дополнением к мясу, гарнирам или просто к свежему хлебу.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачки — 1 кг;

помидоры — 2 кг;

сладкий перец — 500 г;

петрушка — пучок;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

лавровый лист — 3 шт.;

перец горошком — 15 шт.

Кабачки в соусе. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Нарезать помидоры небольшими кусочками, переложить в кастрюлю и довести до кипения. Убавить огонь и тушить примерно 20 минут, чтобы образовалась томатная основа. Кабачки и сладкий перец нарезать кубиками, петрушку мелко порубить. Добавить к томатам сахар и кабачки, перемешать и варить около 30 минут до мягкости овощей. Добавить сладкий перец, лавровый лист и перец горошком. Готовить ещё примерно 20 минут, пока перец не станет мягким. Посолить лечо, добавить петрушку и варить ещё 10 минут без крышки, чтобы масса немного загустела. Готовое горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.

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