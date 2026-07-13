Лечо из кабачков и помидоров: натуральная заготовка на зиму без уксуса

Лечо с кабачками на зиму: рецепт без капли уксуса, а хранится до весны
Домашние заготовки всегда отличаются особым вкусом, ведь в них сохраняется аромат лета. Это лечо с кабачками получается нежным, густым и насыщенным, а благодаря правильному приготовлению овощи остаются вкусными, а не превращаются в однородную массу. Такая баночка зимой станет прекрасным дополнением к мясу, гарнирам или просто к свежему хлебу.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 кг;
- помидоры — 2 кг;
- сладкий перец — 500 г;
- петрушка — пучок;
- соль — 2 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 3 шт.;
- перец горошком — 15 шт.
Способ приготовления
- Нарезать помидоры небольшими кусочками, переложить в кастрюлю и довести до кипения.
- Убавить огонь и тушить примерно 20 минут, чтобы образовалась томатная основа.
- Кабачки и сладкий перец нарезать кубиками, петрушку мелко порубить.
- Добавить к томатам сахар и кабачки, перемешать и варить около 30 минут до мягкости овощей.
- Добавить сладкий перец, лавровый лист и перец горошком.
- Готовить ещё примерно 20 минут, пока перец не станет мягким.
- Посолить лечо, добавить петрушку и варить ещё 10 минут без крышки, чтобы масса немного загустела.
- Готовое горячее лечо разложить по стерилизованным банкам, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и оставить до полного остывания. Хранить в прохладном темном месте.
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