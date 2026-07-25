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Главная Вкус Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 13:44
Огурцы с горчицей и зеленью: хрустящая закуска на зиму
Казацкие огурцы с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Казацкие огурцы с горчицей получаются хрустящими, насыщенными и очень ароматными. Благодаря зернам горчицы, чесноку и специям овощи приобретают особый вкус, а простой маринад делает эту закуску идеальным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 кг;
  • петрушка — 70 г;
  • горчичные зерна — 20 г;
  • соль — 2 ст. л.;
  • чёрный перец горошком — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 200 мл;
  • уксус — 200 мл;
  • сахар — 200 г;
  • чеснок — несколько головок.
рецепт маринованих огірків з гірчицею
Огурцы и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы вымыть, обрезать кончики и разрезать вдоль на четыре части.
  2. Петрушку промыть и крупно нарезать.
  3. Добавить к огурцам зелень, зерна горчицы, соль, сахар, перец, уксус и растительное масло.
  4. Хорошо перемешать и оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок и промариновались.
  5. В стерилизованные банки выложить чеснок, затем плотно наполнить их огурцами и залить образовавшимся маринадом.
  6. Стерилизовать банки после закипания воды примерно 15 минут.
  7. Закрутить крышками, при необходимости перевернуть и оставить до полного остывания.

Готовые огурцы получаются ароматными, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой — отличная закуска на всю зиму.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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