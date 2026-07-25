Огурцы с горчицей и зеленью: хрустящая закуска на зиму

Казацкие огурцы с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Казацкие огурцы с горчицей получаются хрустящими, насыщенными и очень ароматными. Благодаря зернам горчицы, чесноку и специям овощи приобретают особый вкус, а простой маринад делает эту закуску идеальным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

петрушка — 70 г;

горчичные зерна — 20 г;

соль — 2 ст. л.;

чёрный перец горошком — 1 ст. л.;

растительное масло — 200 мл;

уксус — 200 мл;

сахар — 200 г;

чеснок — несколько головок.

Огурцы и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Огурцы вымыть, обрезать кончики и разрезать вдоль на четыре части. Петрушку промыть и крупно нарезать. Добавить к огурцам зелень, зерна горчицы, соль, сахар, перец, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать и оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок и промариновались. В стерилизованные банки выложить чеснок, затем плотно наполнить их огурцами и залить образовавшимся маринадом. Стерилизовать банки после закипания воды примерно 15 минут. Закрутить крышками, при необходимости перевернуть и оставить до полного остывания.

Готовые огурцы получаются ароматными, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой — отличная закуска на всю зиму.

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