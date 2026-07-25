Огурцы с горчицей и зеленью: хрустящая закуска на зиму

Казацкие огурцы с горчицей на зиму: рецепт №1 закуски на зиму
Казацкие огурцы с горчицей получаются хрустящими, насыщенными и очень ароматными. Благодаря зернам горчицы, чесноку и специям овощи приобретают особый вкус, а простой маринад делает эту закуску идеальным дополнением к картофелю, мясу или праздничному столу.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- петрушка — 70 г;
- горчичные зерна — 20 г;
- соль — 2 ст. л.;
- чёрный перец горошком — 1 ст. л.;
- растительное масло — 200 мл;
- уксус — 200 мл;
- сахар — 200 г;
- чеснок — несколько головок.
Способ приготовления
- Огурцы вымыть, обрезать кончики и разрезать вдоль на четыре части.
- Петрушку промыть и крупно нарезать.
- Добавить к огурцам зелень, зерна горчицы, соль, сахар, перец, уксус и растительное масло.
- Хорошо перемешать и оставить на несколько часов при комнатной температуре, чтобы овощи пустили сок и промариновались.
- В стерилизованные банки выложить чеснок, затем плотно наполнить их огурцами и залить образовавшимся маринадом.
- Стерилизовать банки после закипания воды примерно 15 минут.
- Закрутить крышками, при необходимости перевернуть и оставить до полного остывания.
Готовые огурцы получаются ароматными, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой — отличная закуска на всю зиму.
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