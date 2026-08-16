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Головна Смак Мариновані огірки: нарізати кружальцями та скласти в банку

Мариновані огірки: нарізати кружальцями та скласти в банку

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 13:44
Мариновані огірки пікулі з куркумою: хрустка заготівля на зиму
Мариновані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт люблять за простоту й насичений смак: огірки не потрібно довго варити чи готувати складний маринад. Куркума надає їм красивого золотистого кольору, зерна гірчиці додають пікантності, а після стерилізації "пікулі" залишаються хрусткими та ароматними.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 кг;
  • сіль — 40 г;
  • цукор — 180 г;
  • куркума — 2 ст. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • мелений чорний перець — 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 8 ст. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 180 мл.
рецепт маринованих огірків пікулі
Огірки в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки добре вимити, обсушити та нарізати кружальцями завтовшки приблизно 3–4 мм.
  2. Перекласти у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, часник, перець, гірчицю, оцет та олію.
  3. Добре перемішати й залишити на 30 хвилин, щоб овочі пустили сік.
  4. Розкласти огірки по чистих банках і залити соком, що утворився.
  5. Поставити банки в каструлю на рушник, налити теплу воду до плічок і після закипання стерилізувати 10 хвилин.
  6. Готові банки закрутити, перевернути та залишити під рушником до повного охолодження.

Пікулі виходять хрусткими, ароматними та з приємним пікантним смаком. Така заготівля чудово доповнює м’ясні страви, картоплю та домашні гарніри.

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консервація рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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