Мариновані огірки з часником: хрустка заготівля брусочками

Мариновані огірки. Фото: кадр з відео

Ця заготівля сподобається тим, хто любить хрусткі огірочки з насиченим часниковим ароматом. Нарізані брусочками овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації залишаються пружними та соковитими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

часник — 1 велика головка;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 100 г;

чорний мелений перець — 1 ч. л. з гіркою;

олія без запаху — 140 мл;

оцет 9% — 100 мл.

У кожну банку:

кріп — 1–2 гілочки;

духмяний і чорний перець горошком — по 1 шт.

Огірки та зелень. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Огірки вимити, замочити в холодній воді на 30 хвилин, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини. Часник натерти на дрібній тертці. Змішати огірки з часником, сіллю, цукром, перцем та олією. Оцет поки не додавати. Залишити на 2 години при кімнатній температурі. Після маринування влити оцет і добре перемішати. На дно чистих банок покласти кріп та перець горошком. Щільно розкласти огірки й залити маринадом. За потреби випустити повітря дерев’яною шпажкою. Накрити банки кришками, поставити в каструлю з рушником на дні та залити водою до плічок. Після закипання стерилізувати 15 хвилин. Банки закрутити, перевернути й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Огірки виходять хрусткими, соковитими та ароматними, з приємною часниковою гостринкою.

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