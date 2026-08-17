Мариновані огірки з часником: хрустка заготівля брусочками

Мариновані огірки: нарізаються брусочками та складаються в банку
Ця заготівля сподобається тим, хто любить хрусткі огірочки з насиченим часниковим ароматом. Нарізані брусочками овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації залишаються пружними та соковитими.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- часник — 1 велика головка;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 100 г;
- чорний мелений перець — 1 ч. л. з гіркою;
- олія без запаху — 140 мл;
- оцет 9% — 100 мл.
У кожну банку:
- кріп — 1–2 гілочки;
- духмяний і чорний перець горошком — по 1 шт.
Спосіб приготування
- Огірки вимити, замочити в холодній воді на 30 хвилин, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини.
- Часник натерти на дрібній тертці. Змішати огірки з часником, сіллю, цукром, перцем та олією. Оцет поки не додавати. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.
- Після маринування влити оцет і добре перемішати.
- На дно чистих банок покласти кріп та перець горошком.
- Щільно розкласти огірки й залити маринадом. За потреби випустити повітря дерев’яною шпажкою.
- Накрити банки кришками, поставити в каструлю з рушником на дні та залити водою до плічок. Після закипання стерилізувати 15 хвилин.
- Банки закрутити, перевернути й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.
Огірки виходять хрусткими, соковитими та ароматними, з приємною часниковою гостринкою.
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