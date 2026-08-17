Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноГроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Мариновані огірки: нарізаються брусочками та складаються в банку

Мариновані огірки: нарізаються брусочками та складаються в банку

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 14:44
Мариновані огірки з часником: хрустка заготівля брусочками
Мариновані огірки. Фото: кадр з відео

Ця заготівля сподобається тим, хто любить хрусткі огірочки з насиченим часниковим ароматом. Нарізані брусочками овочі добре просочуються маринадом, а після стерилізації залишаються пружними та соковитими.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • часник — 1 велика головка;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 100 г;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л. з гіркою;
  • олія без запаху — 140 мл;
  • оцет 9% — 100 мл.

У кожну банку:

  • кріп — 1–2 гілочки;
  • духмяний і чорний перець горошком — по 1 шт.
рецепт маринованих огірків
Огірки та зелень. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Огірки вимити, замочити в холодній воді на 30 хвилин, обрізати кінчики та нарізати вздовж на чотири частини.
  2. Часник натерти на дрібній тертці. Змішати огірки з часником, сіллю, цукром, перцем та олією. Оцет поки не додавати. Залишити на 2 години при кімнатній температурі.
  3. Після маринування влити оцет і добре перемішати.
  4. На дно чистих банок покласти кріп та перець горошком.
  5. Щільно розкласти огірки й залити маринадом. За потреби випустити повітря дерев’яною шпажкою.
  6. Накрити банки кришками, поставити в каструлю з рушником на дні та залити водою до плічок. Після закипання стерилізувати 15 хвилин.
  7. Банки закрутити, перевернути й залишити до повного охолодження. Зберігати в прохолодному темному місці.

Огірки виходять хрусткими, соковитими та ароматними, з приємною часниковою гостринкою.

Читайте також:

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування кабачків

Галицькі рулетики з кабачків: новий рецепт на вечерю. 

Смажені відбивні з кабачків у 100 разів смачніші за м’ясні: сезонний рецепт на літо. 

Швидкі кабачкові млинці за 10 хвилин на сніданок: знадобиться 3 яйця + 500 мл молока. 

Новий рецепт голубців з кабачків: знадобиться 500 г фаршу. 

консервація рецепт мариновані огірки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації