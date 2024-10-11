Найкращий десерт з гарбуза — покроковий рецепт приготування

Готовий гарбуз. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Бажаєте приготувати щось смачне та корисне з гарбуза ? Цей десерт — найкращий вибір! Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він обов'язково сподобається всій родині.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

гарбуз 500 г;

лимон 0,5 шт;

цукор 50 г.

Спосіб приготування

Гарбуз необхідно нарізати на кубики. Очистити лимон від шкірки і нарізати на невеликі кубики.

Нарізаний гарбуз. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Гарбуз та лимон перекладаємо на сковороду, посипати цукром і ставимо на вогонь. Готувати 20 хвилин під кришкою.

Гарбуз на сковороді. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Потім відкриваємо кришку і даємо 5-10 хвилин випаруватися сиропу.

Готовий гарбуз. Фото: Скріншот YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали, як приготувати гарбузовий кекс до чаю — осінній смак із родзинками та ноткою апельсина.

Також пропонували простий рецепт гарбузових драників на сніданок.