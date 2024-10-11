Найкращий десерт з гарбуза — покроковий рецепт приготування

Кращий десерт з гарбуза — рецепт, який вартий вашої уваги
Бажаєте приготувати щось смачне та корисне з гарбуза ? Цей десерт — найкращий вибір! Легкий у приготуванні та неймовірно смачний, він обов'язково сподобається всій родині.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- гарбуз 500 г;
- лимон 0,5 шт;
- цукор 50 г.
Спосіб приготування
Гарбуз необхідно нарізати на кубики. Очистити лимон від шкірки і нарізати на невеликі кубики.
Гарбуз та лимон перекладаємо на сковороду, посипати цукром і ставимо на вогонь. Готувати 20 хвилин під кришкою.
Потім відкриваємо кришку і даємо 5-10 хвилин випаруватися сиропу.
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