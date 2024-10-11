Лучший десерт из тыквы — пошаговый рецепт приготовления.

Лучший десерт из тыквы — рецепт, который стоит вашего внимания
Хотите приготовить что-то вкусное и полезное из тыквы? Этот десерт — лучший выбор! Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он обязательно понравится всей семье.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- тыква 500 г;
- лимон 0,5 шт;
- сахар 50 г.
Способ приготовления
Тыкву необходимо нарезать на кубики. Очистить лимон от кожицы и также нарезать на небольшие кубики.
Тыкву и лимон перекладываем на сковороду, посыпать сахаром и ставим на огонь. Готовить 20 минут под закрытой крышкой.
Затем открываем крышку и даем 5-10 минут выпариться сиропу.
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