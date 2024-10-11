Лучший десерт из тыквы — пошаговый рецепт приготовления.

Готовая тыква. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хотите приготовить что-то вкусное и полезное из тыквы? Этот десерт — лучший выбор! Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он обязательно понравится всей семье.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

тыква 500 г;

лимон 0,5 шт;

сахар 50 г.

Способ приготовления

Тыкву необходимо нарезать на кубики. Очистить лимон от кожицы и также нарезать на небольшие кубики.

Нарезанная тыква. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тыкву и лимон перекладываем на сковороду, посыпать сахаром и ставим на огонь. Готовить 20 минут под закрытой крышкой.

Тыква на сковороде. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Затем открываем крышку и даем 5-10 минут выпариться сиропу.

Готовая тыква. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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