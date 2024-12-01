Легендарний оселедець по-шведськи — найсмачніший рецепт, який варто спробувати

Оселедець по-шведськи. Фото: з мережі

Оселедець по-шведськи — це гармонія ніжного смаку і вишуканості. Цей рецепт завоював серця гурманів у всьому світі. Приготуйте легендарну страву вдома і здивуйте своїх рідних справжнім смаковим шедевром.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

оселедець слабосолоний — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

гірчиця із зернами — 1 ч. л.;

кріп, петрушка по 5-6 гілочок;

морква — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

вода — 8 ст. л.;

оцет — 8 ст. л.;

лавровий лист — 2 шт.;

гвоздика — 2-3 шт.;

коріандр — 1 ч. л.;

чорний перець — 5 шт.

Спосіб приготування

Взяти оселедець, придбаний у магазині, вже солоний, або засолити його перед цим самостійно. Видалити голову, хвіст і нутрощі. Зняти шкірку, розділити рибу на дві половинки та видалити кістки. Нарізати оселедець невеликими шматочками.

Солоний оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву нарізати кружечками. Цибулю нарізати півкільцями. Петрушку та кріп подрібнити.

Нарізана морква. Фото: gospodynka.com.ua

У банку шарами викласти оселедець, моркву, цибулю та зелень. Для маринаду в каструлю налити воду та оцет. Додати цукор, лавровий лист, коріандр, гвоздику та чорний перець. Обов’язково всипати гірчицю із зернами. Поставити каструлю на плиту, довести до кипіння й зняти з вогню. Залишити маринад, щоб повністю охолонув.

Оселедець, морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодженим маринадом залити оселедець у банці. Закрити банку кришкою та залишити на дві години за кімнатної температури, після чого перемістити в холодильник мінімум на 12 годин.

Оселедець по-шведськи. Фото: gospodynka.com.ua

Смачний оселедець по-шведськи готовий. Його можна подавати з відвареною картоплею або як окрему закуску. Страва настільки апетитна, що розлетиться миттєво.

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