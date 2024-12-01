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Легендарний рецепт найсмачнішого оселедця по-шведськи

1 грудня 2024 12:11
Марина Євтягіна - Редактор
Легендарний оселедець по-шведськи — найсмачніший рецепт, який варто спробувати
Оселедець по-шведськи. Фото: з мережі
Марина Євтягіна - Редактор

Оселедець по-шведськи — це гармонія ніжного смаку і вишуканості. Цей рецепт завоював серця гурманів у всьому світі. Приготуйте легендарну страву вдома і здивуйте своїх рідних справжнім смаковим шедевром.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • оселедець слабосолоний — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • гірчиця із зернами — 1 ч. л.;
  • кріп, петрушка по 5-6 гілочок;
  • морква — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • вода — 8 ст. л.;
  • оцет — 8 ст. л.;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • гвоздика — 2-3 шт.;
  • коріандр — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 5 шт.

Спосіб приготування 

Взяти оселедець, придбаний у магазині, вже солоний, або засолити його перед цим самостійно. Видалити голову, хвіст і нутрощі. Зняти шкірку, розділити рибу на дві половинки та видалити кістки. Нарізати оселедець невеликими шматочками.

як приготувати оселедець по-шведськи
Солоний оселедець. Фото: gospodynka.com.ua

Моркву нарізати кружечками. Цибулю нарізати півкільцями. Петрушку та кріп подрібнити.

рецепт, як приготувати оселедець по-шведськи
Нарізана морква. Фото: gospodynka.com.ua

У банку шарами викласти оселедець, моркву, цибулю та зелень. Для маринаду в каструлю налити воду та оцет. Додати цукор, лавровий лист, коріандр, гвоздику та чорний перець. Обов’язково всипати гірчицю із зернами. Поставити каструлю на плиту, довести до кипіння й зняти з вогню. Залишити маринад, щоб повністю охолонув.

простий рецепт, як приготувати оселедець по-шведськи
Оселедець, морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Охолодженим маринадом залити оселедець у банці. Закрити банку кришкою та залишити на дві години за кімнатної температури, після чого перемістити в холодильник мінімум на 12 годин.

смачний рецепт, як приготувати оселедець по-шведськи
Оселедець по-шведськи. Фото: gospodynka.com.ua

Смачний оселедець по-шведськи готовий. Його можна подавати з відвареною картоплею або як окрему закуску. Страва настільки апетитна, що розлетиться миттєво. 

Раніше ми публікували лайфхак від Клопотенка, у чому вимочити оселедець, щоб риба отримала унікальний смак та аромат.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

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