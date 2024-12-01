Легендарная сельдь по-шведски — самый вкусный рецепт, который стоит попробовать

Сельдь по-шведски. Фото: из сети

Сельдь по-шведски — это гармония нежного вкуса и изысканности. Этот рецепт завоевал сердца гурманов по всему миру. Приготовьте легендарное блюдо на дому и удивите своих родных настоящим вкусовым шедевром.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

сельдь слабосоленая — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

горчица с зернами — 1 ч. л.;

укроп, петрушка по 5-6 веточек;

морковь — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

вода — 8 ст. л.;

уксус — 8 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

гвоздика — 2-3 шт.;

кориандр — 1 ч. л.;

черный перец — 5 шт.

Способ приготовления

Взять селедку, приобретенную в магазине, уже соленую, или засолить ее перед этим самостоятельно. Удалить голову, хвост и внутренности. Снять шкурку, разделить рыбу на две половинки и удалить кости. Нарезать сельдь небольшими кусочками.

Соленая сельдь. Фото: gospodynka.com.ua

Морковь порезать кружочками. Лук нарезать полукольцами. Петрушку и укроп измельчить.

Нарезанная морковь. Фото: gospodynka.com.ua

В банке слоями выложить сельдь, морковь, лук и зелень. Для маринада в кастрюлю налить воду и уксус. Добавить сахар, лавровый лист, кориандр, гвоздику и черный перец. Обязательно всыпать горчицу с зернами. Поставить кастрюлю на плиту, довести до кипения и снять с огня. Оставить маринад, чтобы полностью остыл.

Сельдь, морковь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденным маринадом залить сельдь в банке. Закрыть банку крышкой и оставить на два часа при комнатной температуре, после чего переместить в холодильник минимум на 12 часов.

Сельдь по-шведски. Фото: gospodynka.com.ua

Вкусная селедка по-шведски готова. Его можно подавать с отварным картофелем или как отдельную закуску. Блюдо настолько аппетитно, что разлетится мгновенно.

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