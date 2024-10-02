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Легкий торт з сиру та печива — готуємо без випікання всього за 5 хвилин

2 жовтня 2024 03:23
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Торт без випікання з сиру та печива за 5 хвилин — швидкий та простий покроковий рецепт
Швидкий десерт без випікання. Фото: depositphotos.com
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете приготувати швидкий і смачний десерт без зайвих зусиль? Легкий торт з сиру та печива без випікання — ідеальний варіант для тих, хто цінує час, простоту та витончений смак. Приготування займе всього кілька хвилин вашого часу, але результат вразить навіть найвибагливіших гурманів.

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Розповідаємо далі, як зробити смачний торт з сиру та печива без випікання всього за 5 хвилин. Спробуйте наш рецепт і насолоджуйтеся чудовим десертом!

Рецепт сирного торта "п'ятихвилинка" без випікання

Інгредієнти:

  • пісочне печиво — 500 г;
  • молоко — 200 мл;
  • кисломолочний сир — 700 г;
  • вершкове масло (має бути м'яке) — 200 г;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • цукор — 100 г. 

Зауважимо, для цього десерту можна обрати будь-яке пісочне печиво на ваш смак. Ми радимо взяти звичайне "До кави" та додати трохи какао-порошку. 

Також десерт краще смакуватиме якщо у середину додати ягоди, до прикладу, малину, полуницю або вишню. 

Щоб страва пасувала до святкового столу, радимо прикрасити її кокосовою стружкою, цукровою пудрою або зробити глазур. Для цього візьміть: 

  • шоколад — 100 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л. 

 

Торт без випікання з сиру та печива — швидкий та простий покроковий рецепт
Рулет з печива та сиру. Фото: depositphotos.com

Готуємо покроково смачний рулет з сиром без випікання: 

  1. Візьміть блендер та швиденько збийте кисломолочний сир. Якщо блендера немає, можна перетерти сир через сито або ретельно пом'яти вилкою, щоб він набув однорідної гладкої консистенції. 
  2. Додайте до сиру 100 г вершкового масла, цукор та знову збийте все блендером або гарненько перемішайте. 
  3. Печиво подрібніть у крихту. Це можна зробити також за допомогою блендера. 
  4. Змішайте печиво з м'яким вершковим маслом (100 г), какао та молоком, щоб вийшла однорідна маса. 
  5. Викладіть на силіконовий килимок або харчову плівку "тісто" з печива. Рівномірно розподіліть його. 
  6. Потім викладіть крем з сиру (можна додати ще ягід) й закрутіть рулет. 

Краще десерт не їсти одразу, а дати йому настоятися 30 хвилин у холодильнику.  

Якщо хочете прикрасити ваш торт, приготуйте глазур. Для цього:

  1. Розтопіть шоколад на водяній бані.
  2. Додайте цукор та сметану і добре все змішайте на невеликому вогні.
  3. Покрийте торт глазур'ю та дайте їй застигнути. 

 

Раніше ми писали про рецепт вафельного торта з карамельним кремом та арахісом без випічки, що готується лише 10 хвилин.

Нагадаємо, ми розповідали, як приготувати універсальний заварний крем для тортів. 

Також радимо спробувати приготувати торт п'ятнадцятихвилинка без випічки, який складається з п'яти доступних інгредієнтів.  

десерт торт рецепт кисломолочний сир без випічки рулет

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