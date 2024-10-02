Торт без випікання з сиру та печива за 5 хвилин — швидкий та простий покроковий рецепт

Швидкий десерт без випікання. Фото: depositphotos.com

Хочете приготувати швидкий і смачний десерт без зайвих зусиль? Легкий торт з сиру та печива без випікання — ідеальний варіант для тих, хто цінує час, простоту та витончений смак. Приготування займе всього кілька хвилин вашого часу, але результат вразить навіть найвибагливіших гурманів.

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Розповідаємо далі, як зробити смачний торт з сиру та печива без випікання всього за 5 хвилин. Спробуйте наш рецепт і насолоджуйтеся чудовим десертом!

Рецепт сирного торта "п'ятихвилинка" без випікання

Інгредієнти:

пісочне печиво — 500 г;

молоко — 200 мл;

кисломолочний сир — 700 г;

вершкове масло (має бути м'яке) — 200 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

цукор — 100 г.

Зауважимо, для цього десерту можна обрати будь-яке пісочне печиво на ваш смак. Ми радимо взяти звичайне "До кави" та додати трохи какао-порошку.

Також десерт краще смакуватиме якщо у середину додати ягоди, до прикладу, малину, полуницю або вишню.

Щоб страва пасувала до святкового столу, радимо прикрасити її кокосовою стружкою, цукровою пудрою або зробити глазур. Для цього візьміть:

шоколад — 100 г;

цукор — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.

Рулет з печива та сиру. Фото: depositphotos.com

Готуємо покроково смачний рулет з сиром без випікання:

Візьміть блендер та швиденько збийте кисломолочний сир. Якщо блендера немає, можна перетерти сир через сито або ретельно пом'яти вилкою, щоб він набув однорідної гладкої консистенції. Додайте до сиру 100 г вершкового масла, цукор та знову збийте все блендером або гарненько перемішайте. Печиво подрібніть у крихту. Це можна зробити також за допомогою блендера. Змішайте печиво з м'яким вершковим маслом (100 г), какао та молоком, щоб вийшла однорідна маса. Викладіть на силіконовий килимок або харчову плівку "тісто" з печива. Рівномірно розподіліть його. Потім викладіть крем з сиру (можна додати ще ягід) й закрутіть рулет.

Краще десерт не їсти одразу, а дати йому настоятися 30 хвилин у холодильнику.

Якщо хочете прикрасити ваш торт, приготуйте глазур. Для цього:

Розтопіть шоколад на водяній бані. Додайте цукор та сметану і добре все змішайте на невеликому вогні. Покрийте торт глазур'ю та дайте їй застигнути.

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