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Впорається навіть дитина — дуже смачний торт без випічки всього за 10 хвилин

1 жовтня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкий торт без випічки за 10 хвилин з горіхами — покроковий рецепт
Торт без випічки з шоколадом та горіхами. Фото: скриншот
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Якщо ви не дуже любите користуватися духовкою або у вас обмаль часу, то рецепт торта без випічки— чудовий варіант, як приготувати смачний десерт за 10-15 хвилин. Вам потрібно лише кілька доступних інгрідієнтів та форма з плівкою. 

Рецептом поділилась Юлія Шевчук.

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Для приготування вам знадобиться: 

  • 550 гр печива;
  • 350 гр сметани;
  • 5 ст. л. згущеного молока;
  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 1 упаковка сиру маскарпоне або сирної маси;
  • 150 гр. горіхів;
  • 1/2 плитки шоколаду.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно зробити крем. У суху місткість чи чашу від міксера викладіть сметану 30% жирності. Підійде і 20-25%, але не менше, бо крем у такому випадку вийде занадто рідким. Збивайте крем міксером, щоб він став пухким та ніжним, але вінчик також підійде.

Крем з сметани та згущенки
Сметана для крему. Фото: скриншот

Згодом поступово додайте варене згущене молоко не продовжуйте весь цей час збивати масу. Спочатку використовуйте невеликі обороти міксера, а потім збільште швидкість та збивайте ще кілька хвилин. Крем має бути однорідним. Щоб перевірити чи готовий крем, проведіть вінчиком по поверхні крему — має залишитися "доріжка". 

Крем зі згущеним молоком
Додавання згущеного молока до сметани. Фото: скриншот

Тим часом підготуйте форму. Для цього потрібно застелити форму харчовою плівкою, щоб потім перевернути та перекласти торт на поверхню.

Як готувати торт
Підготовка форми для торту. Фото: скриншот

Для приготування торта можна використовувати абсолютно будь-яке печиво, підійде навіть звичайне пісочне. Якщо ви не любите дуже солодкі торти, використовуйте галети.

Викладіть перший шар печива. Можете експериментувати з кольорами.

Торт з печива
Як викласти печиво у торт. Фото: скриншот

Коли заповните форму першим шаром печива, рівномірно нанесіть крем зі сметани та згущеного молока. Не жалійте крему, щоб торт добре просяк, але і не заливайте його надмірно, щоб він не перетворився у незграбну масу.

Швидкий рецепт десерту
Розподілення крему. Фото: скриншот

Продовжуйте викладати печиво та крем шар за шаром. Останнім має бути крем кількість якого має бути більшою, ніж та, яку ви використовували для печива. Поставте у холодильник, щоб він просяк. 
 

рецепт швидкого десерта без випікання
Приготування торта. Фото: скриншот

Тим часом підготуйте декор для торту. Можна нарізати шоколад, який потрібно нарізати стружкою. Те саме зробіть і з горіхами.  

Як приготувати торт без духовки
Приготування шоколадної стружки. Фото: скриншот
Торт з печива та горіхів
Подрібнення горіхів. Фото: скриншот

Щоб приготувати крем для прикрашання боків торта потрібно викласти у посуд сирну масу чи сир маскарпоне, збити міксером та слабких оборотах кілька хвилин. 

Сир маскарпоне
Збитий сир. Фото: скриншот

Дістаньте торт з холодильника. Прикрасьте боки кремом та викладіть на нього горіхову та шоколадну стружку. Можете додати інші елементи декору, якщо вам хочеться. Готово! Смачний вишуканий десерт можна подавати до столу.

Торт без випікання рецепт
Як прикрасити торт. Фото: скриншот
Рецепт швидких десертів без використання духовки
Посипаємо торт горіхами та шоколадом. Фото: скриншот

Нещодавно ми писали ще один рецепт ідеального торта без випічки за 10 хвилин — на всі випадки життя

Можете скуштувати шедевральний десерт без випічки — потрібно лише все змішати, зачекати і готово до ласування. 

А коли немає світла, приготуйте цей торт за 15 хвилин — простий рецепт без випікання.

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лайфхаки десерт торт рецепт без випічки

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