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Справится даже ребенок – очень вкусный торт без выпечки всего за 10 минут

1 октября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрый торт без выпечки за 10 минут с орехами – пошаговый рецепт
Торт без выпечки с шоколадом и орехами. Фото: скриншот
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если вы не очень любите пользоваться духовкой или у вас мало времени, то рецепт торта без выпечки – отличный вариант, как приготовить вкусный десерт за 10-15 минут. Вам нужно всего несколько доступных ингредиентов и форма с пленкой.

Рецептом поделилась Юлия Шевчук.

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Для приготовления вам понадобится:

  • 550 гр печенья;
  • 350 гр сметаны;
  • 5 ст. л. сгущенки;
  • 2 ст. л. сахарной пудры;
  • 1 упаковка сыра маскарпоне или творожной массы;
  • 150 гр. орехов;
  • 1/2 плитки шоколада.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать крем. В сухую емкость или чашу миксера выложите сметану 30% жирности. Подойдет и 20-25%, но не меньше, потому что крем в таком случае получится слишком редким. Взбивайте крем миксером, чтобы он стал рыхлым и нежным, но венчик тоже подойдет.

Крем из сметаны и сгущенки
Сметана для крема. Фото: скриншот

Впоследствии постепенно добавьте вареную сгущенку не продолжайте все это время сбивать массу. Сначала используйте небольшие обороты миксера, затем увеличьте скорость и взбивайте еще несколько минут. Крем должен быть однородным. Чтобы проверить готовый ли крем, проведите венчиком по поверхности крема – должна остаться "дорожка".

Крем со сгущенкой
Добавление сгущенки к сметане. Фото: скриншот

Тем временем подготовьте форму. Для этого нужно застелить форму пищевой пленкой, чтобы затем перевернуть и переложить торт на поверхность.

Как готовить торт.
Подготовка формы для торта. Фото: скриншот

Для приготовления торта можно использовать абсолютно любое печенье, подойдет даже простое песочное. Если вы не любите очень сладкие торты, используйте галеты.

Выложите первый слой печенья. Можете экспериментировать с цветом.

Торт из печенья
Как выложить печенье в торт. Фото: скриншот

Когда заполните форму первым слоем печенья, равномерно нанесите крем из сметаны и сгущенки. Не жалейте крема, чтобы торт хорошо пропитался, но и не заливайте его чрезмерно, чтобы он не превратился в бесформенную массу.

Быстрый рецепт десерта
Распределение крема. Фото: скриншот

Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем. Последним должно быть крем количество которого должно быть больше, чем то, которое вы использовали для печенья. Поставьте в холодильник, чтобы он пропитался.

рецепт быстрого десерта без выпечки
Приготовление торта. Фото: скриншот

Тем временем подготовьте декор для торта. Можно нарезать шоколад, который нужно нарезать стружкой. То же сделайте и с орехами.

Как приготовить торт без духовки.
Приготовление шоколадной стружки. Фото: скриншот
Торт из печенья и орехов
Измельчение орехов. Фото: скриншот

Чтобы приготовить крем для украшения боков торта, нужно выложить в посуду творожную массу или сыр маскарпоне, взбить миксером и слабые обороты несколько минут.

Сыр маскарпоне
Взбитый сыр. Фото: скриншот

Достаньте торт из холодильника. Украсьте бока кремом и выложите на него ореховую и шоколадную стружку. Вы можете добавить другие элементы декора, если вам хочется. Готово! Вкусный изысканный десерт можно подавать на стол.

Торт без выпечки рецепт
Как украсить торт | Фото: скриншот
Рецепт быстрого десерта без использования духовки.
Посыпаем торт орехами и шоколадом. Фото: скриншот

Недавно мы писали еще один рецепт идеального торта без выпечки за 10 минут – на все случаи жизни

Можете отведать шедевральный десерт без выпечки – нужно только все смешать, подождать и готово к лакомству.

А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут – простой рецепт без выпекания.

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