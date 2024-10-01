Быстрый торт без выпечки за 10 минут с орехами – пошаговый рецепт

Справится даже ребенок – очень вкусный торт без выпечки всего за 10 минут
Если вы не очень любите пользоваться духовкой или у вас мало времени, то рецепт торта без выпечки – отличный вариант, как приготовить вкусный десерт за 10-15 минут. Вам нужно всего несколько доступных ингредиентов и форма с пленкой.
Рецептом поделилась Юлия Шевчук.
Для приготовления вам понадобится:
- 550 гр печенья;
- 350 гр сметаны;
- 5 ст. л. сгущенки;
- 2 ст. л. сахарной пудры;
- 1 упаковка сыра маскарпоне или творожной массы;
- 150 гр. орехов;
- 1/2 плитки шоколада.
Способ приготовления
Сначала нужно сделать крем. В сухую емкость или чашу миксера выложите сметану 30% жирности. Подойдет и 20-25%, но не меньше, потому что крем в таком случае получится слишком редким. Взбивайте крем миксером, чтобы он стал рыхлым и нежным, но венчик тоже подойдет.
Впоследствии постепенно добавьте вареную сгущенку не продолжайте все это время сбивать массу. Сначала используйте небольшие обороты миксера, затем увеличьте скорость и взбивайте еще несколько минут. Крем должен быть однородным. Чтобы проверить готовый ли крем, проведите венчиком по поверхности крема – должна остаться "дорожка".
Тем временем подготовьте форму. Для этого нужно застелить форму пищевой пленкой, чтобы затем перевернуть и переложить торт на поверхность.
Для приготовления торта можно использовать абсолютно любое печенье, подойдет даже простое песочное. Если вы не любите очень сладкие торты, используйте галеты.
Выложите первый слой печенья. Можете экспериментировать с цветом.
Когда заполните форму первым слоем печенья, равномерно нанесите крем из сметаны и сгущенки. Не жалейте крема, чтобы торт хорошо пропитался, но и не заливайте его чрезмерно, чтобы он не превратился в бесформенную массу.
Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем. Последним должно быть крем количество которого должно быть больше, чем то, которое вы использовали для печенья. Поставьте в холодильник, чтобы он пропитался.
Тем временем подготовьте декор для торта. Можно нарезать шоколад, который нужно нарезать стружкой. То же сделайте и с орехами.
Чтобы приготовить крем для украшения боков торта, нужно выложить в посуду творожную массу или сыр маскарпоне, взбить миксером и слабые обороты несколько минут.
Достаньте торт из холодильника. Украсьте бока кремом и выложите на него ореховую и шоколадную стружку. Вы можете добавить другие элементы декора, если вам хочется. Готово! Вкусный изысканный десерт можно подавать на стол.
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