Быстрый торт без выпечки за 10 минут с орехами – пошаговый рецепт

Торт без выпечки с шоколадом и орехами. Фото: скриншот

Если вы не очень любите пользоваться духовкой или у вас мало времени, то рецепт торта без выпечки – отличный вариант, как приготовить вкусный десерт за 10-15 минут. Вам нужно всего несколько доступных ингредиентов и форма с пленкой.

Рецептом поделилась Юлия Шевчук.

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Для приготовления вам понадобится:

550 гр печенья;

350 гр сметаны;

5 ст. л. сгущенки;

2 ст. л. сахарной пудры;

1 упаковка сыра маскарпоне или творожной массы;

150 гр. орехов;

1/2 плитки шоколада.

Способ приготовления

Сначала нужно сделать крем. В сухую емкость или чашу миксера выложите сметану 30% жирности. Подойдет и 20-25%, но не меньше, потому что крем в таком случае получится слишком редким. Взбивайте крем миксером, чтобы он стал рыхлым и нежным, но венчик тоже подойдет.

Сметана для крема. Фото: скриншот

Впоследствии постепенно добавьте вареную сгущенку не продолжайте все это время сбивать массу. Сначала используйте небольшие обороты миксера, затем увеличьте скорость и взбивайте еще несколько минут. Крем должен быть однородным. Чтобы проверить готовый ли крем, проведите венчиком по поверхности крема – должна остаться "дорожка".

Добавление сгущенки к сметане. Фото: скриншот

Тем временем подготовьте форму. Для этого нужно застелить форму пищевой пленкой, чтобы затем перевернуть и переложить торт на поверхность.

Подготовка формы для торта. Фото: скриншот

Для приготовления торта можно использовать абсолютно любое печенье, подойдет даже простое песочное. Если вы не любите очень сладкие торты, используйте галеты.

Выложите первый слой печенья. Можете экспериментировать с цветом.

Как выложить печенье в торт. Фото: скриншот

Когда заполните форму первым слоем печенья, равномерно нанесите крем из сметаны и сгущенки. Не жалейте крема, чтобы торт хорошо пропитался, но и не заливайте его чрезмерно, чтобы он не превратился в бесформенную массу.

Распределение крема. Фото: скриншот

Продолжайте выкладывать печенье и крем слой за слоем. Последним должно быть крем количество которого должно быть больше, чем то, которое вы использовали для печенья. Поставьте в холодильник, чтобы он пропитался.

Приготовление торта. Фото: скриншот

Тем временем подготовьте декор для торта. Можно нарезать шоколад, который нужно нарезать стружкой. То же сделайте и с орехами.

Приготовление шоколадной стружки. Фото: скриншот

Измельчение орехов. Фото: скриншот

Чтобы приготовить крем для украшения боков торта, нужно выложить в посуду творожную массу или сыр маскарпоне, взбить миксером и слабые обороты несколько минут.

Взбитый сыр. Фото: скриншот

Достаньте торт из холодильника. Украсьте бока кремом и выложите на него ореховую и шоколадную стружку. Вы можете добавить другие элементы декора, если вам хочется. Готово! Вкусный изысканный десерт можно подавать на стол.

Как украсить торт | Фото: скриншот

Посыпаем торт орехами и шоколадом. Фото: скриншот

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