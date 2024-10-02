Торт без выпечки из творога и печенья за 5 минут — быстрый и простой пошаговый рецепт

Быстрый десерт без выпечки. Фото: depositphotos.com

Хотите приготовить быстрый и вкусный десерт без лишних усилий? Легкий торт из творога и печенья без выпечки — идеальный вариант для тех, кто ценит время, простоту и утонченный вкус. Приготовление займет всего несколько минут вашего времени, но результат поразит даже самых требовательных гурманов.

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Рассказываем далее, как сделать вкусный торт из творога и печенья без выпечки всего за 5 минут. Попробуйте наш рецепт и наслаждайтесь отличным десертом!

Рецепт сырного торта "пятиминутка" без выпечки

Ингредиенты:

песочное печенье — 500 г;

молоко — 200 мл;

кисломолочный творог — 700 г;

сливочное масло (должно быть мягкое) — 200 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

сахар — 100 г.

Заметим, для этого десерта можно выбрать любое песочное печенье по вашему вкусу. Мы рекомендуем взять обычное "К чаю" и добавить немного какао-порошка.

Также десерт будет лучше если в середину добавить ягоды, к примеру, малину, клубнику или вишню.

Чтобы блюдо подходило к праздничному столу, советуем украсить его кокосовой стружкой, сахарной пудрой или сделать глазурь. Для этого возьмите:

шоколад — 100 г;

сахар — 1 ст. л.;

сметана — 1 ст. л.

Рулет из печенья и сыра. Фото: depositphotos.com

Готовим пошагово вкусный рулет с сыром без выпечки:

Возьмите блендер и быстро взбейте творог. Если блендера нет, можно перетереть сыр через сито или тщательно помять вилкой, чтобы он приобрел однородную гладкую консистенцию. Добавьте в сыр 100 г сливочного масла, сахар и снова взбейте все блендером или хорошенько перемешайте. Печенье измельчите в крошку. Это можно сделать с помощью блендера. Смешайте печенье с мягким сливочным маслом (100 г), какао и молоком, чтобы получилась однородная масса. Выложите на силиконовый коврик или пищевую пленку "тесто" из печенья. Равномерно распределите его. Затем выложите крем из творога (можно добавить еще ягод) и закрутите рулет.

Лучше десерт есть не сразу, а дать ему настояться 30 минут в холодильнике.

Если хотите украсить ваш торт, приготовьте глазурь. Для этого:

Растопите шоколад на водяной бане. Добавьте сахар и сметану и хорошо смешайте на небольшом огне. Покройте торт глазурью и дайте ему застыть.

Ранее мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, который готовится всего 10 минут.

Напомним, мы рассказывали, как приготовить универсальный заварной крем для тортов.

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