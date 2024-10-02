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Легкий торт из творога и печенья — готовим без выпечки всего за 5 минут

2 октября 2024 03:23
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Торт без выпечки из творога и печенья за 5 минут — быстрый и простой пошаговый рецепт
Быстрый десерт без выпечки. Фото: depositphotos.com
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить быстрый и вкусный десерт без лишних усилий? Легкий торт из творога и печенья без выпечки — идеальный вариант для тех, кто ценит время, простоту и утонченный вкус. Приготовление займет всего несколько минут вашего времени, но результат поразит даже самых требовательных гурманов.

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Рассказываем далее, как сделать вкусный торт из творога и печенья без выпечки всего за 5 минут. Попробуйте наш рецепт и наслаждайтесь отличным десертом!

Рецепт сырного торта "пятиминутка" без выпечки

Ингредиенты:

  • песочное печенье — 500 г;
  • молоко — 200 мл;
  • кисломолочный творог — 700 г;
  • сливочное масло (должно быть мягкое) — 200 г;
  • какао-порошок — 2 ст. л.;
  • сахар — 100 г.

Заметим, для этого десерта можно выбрать любое песочное печенье по вашему вкусу. Мы рекомендуем взять обычное "К чаю" и добавить немного какао-порошка.

Также десерт будет лучше если в середину добавить ягоды, к примеру, малину, клубнику или вишню.

Чтобы блюдо подходило к праздничному столу, советуем украсить его кокосовой стружкой, сахарной пудрой или сделать глазурь. Для этого возьмите:

  • шоколад — 100 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • сметана — 1 ст. л.

 

Торт без выпечки из сыра и печенья – быстрый и простой пошаговый рецепт
Рулет из печенья и сыра. Фото: depositphotos.com

Готовим пошагово вкусный рулет с сыром без выпечки:

  1. Возьмите блендер и быстро взбейте творог. Если блендера нет, можно перетереть сыр через сито или тщательно помять вилкой, чтобы он приобрел однородную гладкую консистенцию.
  2. Добавьте в сыр 100 г сливочного масла, сахар и снова взбейте все блендером или хорошенько перемешайте.
  3. Печенье измельчите в крошку. Это можно сделать с помощью блендера.
  4. Смешайте печенье с мягким сливочным маслом (100 г), какао и молоком, чтобы получилась однородная масса.
  5. Выложите на силиконовый коврик или пищевую пленку "тесто" из печенья. Равномерно распределите его.
  6. Затем выложите крем из творога (можно добавить еще ягод) и закрутите рулет.

Лучше десерт есть не сразу, а дать ему настояться 30 минут в холодильнике.

Если хотите украсить ваш торт, приготовьте глазурь. Для этого:

  1. Растопите шоколад на водяной бане.
  2. Добавьте сахар и сметану и хорошо смешайте на небольшом огне.
  3. Покройте торт глазурью и дайте ему застыть.

 

Ранее мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, который готовится всего 10 минут.

Напомним, мы рассказывали, как приготовить универсальный заварной крем для тортов.

Также советуем попробовать приготовить торт пятнадцатиминутка без выпечки, состоящий из пяти доступных ингредиентов.

десерт торт рецепт творог без выпечки рулет

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