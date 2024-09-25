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Універсальний заварний крем для тортів — покроковий рецепт Євгена Клопотенка

25 вересня 2024 21:55
Ірина Сундукова - Редактор
Як приготувати заварний крем на молоці — рецепт від Клопотенка
Заварний крем. Фото: simplyrecipes.com
Ірина Сундукова - Редактор

Заварний крем — це основа багатьох десертів, яка здатна перетворити звичайний торт на справжній кулінарний шедевр. Секрет смачного крему полягає в правильному поєднанні інгредієнтів та техніці приготування.

Пропонуємо нескладний рецепт, розроблений відомим українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком.

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Необхідні інгредієнти

  • Молоко — 350 мл;
  • Цукор — 270 г;
  • Яєчні жовтки — 2 шт.;
  • Цілісне яйце — 1 шт.;
  • Борошно — 50 г;
  • Вершкове масло — 50 г.

Процес приготування

  • Гріємо молоко. У сотейник з товстим дном виливаємо молоко та підігріваємо його на середньому вогні, поки не з’явиться пара. Не доводимо до кипіння!
  • Готуємо яєчну суміш. В окремій мисці змішуємо яєчні жовтки, цілісне яйце, цукор та борошно. Використовуємо вінчик для досягнення однорідної консистенції. Маса буде густою — це нормально.
  • Додаємо молоко до яєчної суміші. Обережно вливаємо половину гарячого молока в яєчну масу, постійно помішуючи, щоб уникнути зсідання яєць.
  • З'єднуємо суміші. Вливаємо яєчну суміш та залишок молока до сотейника. Продовжуємо постійно помішувати.
  • Готуємо крем. На середньому вогні готуємо, постійно помішуючи, поки крем не загусне до бажаної консистенції. Це займе кілька хвилин.
  • Додаємо масло. Коли крем досягне потрібної консистенції, знімаємо його з вогню та переливаємо в окрему місткість. Додаємо вершкове масло та ретельно перемішуємо до однорідності.
  • Охолодження. Даємо крему охолонути до кімнатної температури, після чого можна використовувати його для начинки тортів або десертів.

 

Цей універсальний заварний крем ідеально підходить для просочення тортів, тістечок або як основа для багатьох інших десертів.

Раніше ми писали, як приготувати смачний та ніжний торт за 15 хвилин без духовки.

Також пропонували рецепт білого бісквіта без жовтків та жирів для будь-якого торта.

Євген Клопотенко рецепти рецепт заварний крем крем для торта

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